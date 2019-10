Élections municipales à Marseille : les écolos en "Vert" et contre tous !

L'union fait la force c'est bien connu mais les militants écologistes à Marseille ne semblent pas l'entendre de cette façon. Le grand rassemblement voulu par le PS, les Insoumis et le Parti Communiste ne se fera pas avec Europe Écologie les Verts en tout cas pour l'instant. Le parti conduit par Sébastien Barles décide de faire cavalier seul. Mais le candidat désigné lui se défend d'avoir coupé l'herbe sous le pied à la gauche.

Le but c'est de mettre l'urgence écologiste au cœur de la campagne des municipales à Marseille. On veut poser le primat de l'écologie et ce n'est pas le cas dans les discussions qu'on avait avec nos partenaires de la gauche. On estime que le compte n'y est pas. Nous on veut rentrer en campagne dès maintenant - Sébastien Barles, candidat EEVL à Marseille