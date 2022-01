Élections municipales à Menton : la candidate EELV dénonce des irrégularités

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton politique des élections municipales à Menton. La candidate Europe Ecologie les Verts (EELV) dénonce des entorses au code électoral lors du premier tour du scrutin qui a eu lieu dimanche 30 janvier. "J'ai constaté notamment que deux urnes n'étaient pas scellées avant la fin du vote et un assesseur s'est vu refuser l'accès au bureau de vote à 8h02", explique Stéphanie Loisy.

Pour l'instant elle ne demande pas l'annulation du scrutin mais les deux porte-paroles d'EELV en PACA écrivent dans un communiqué: "nous soutiendrons notre candidate Stéphanie Loisy dans toute démarche qui permettra de faire valoir ses droits et d’obtenir l’annulation de ce premier tour." Pour l'instant aucune procédure n'est engagée auprès du tribunal administratif.

Ce vote écarte la liste écologiste du second tour et désigne une triangulaire entre la liste "Menton pour tous" d'Yves Juhel, celle de Sandra Paire avec 35,23% des voix exprimées (ce sont deux anciens adjoints de l'ancien maire Jean-Claude Guibal décédé en octobre dernier) et celle d'Anthony Malvault avec 18,50 % des suffrages. La candidate écologiste Stéphanie Loisy a rassemblé 9,33 % des voix.