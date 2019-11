Municipales à Metz : Emmanuel Lebeau, huitième candidat déclaré, se lance aussi dans la bataille

Metz, France

A Metz, pour succéder au maire actuel Dominique Gros, qui ne se représentera pas en mars 2020, les candidats déclarés ne manquent pas. En voici un huitième. Ce vendredi 8 novembre, Emmanuel Lebeau, le conseiller municipal d'opposition, a annoncé, au Club de la Presse et devant ses partisans, qu'il se lançait dans la bataille. Son slogan durant la campagne : "Intensément Metz !".

Emmanuel Lebeau a déjà été candidat en 2001, 2008 et 2014. Il y a onze ans, il avait été élu conseiller municipal et lors du dernier scrutin, ce quadragénaire avait le choix de l'union de la droite et du centre. Cette fois, il y retourne seul, "sans parti et sans parti pris".

Emmanuel Lebeau explique pourquoi il n'a pas fait le choix, comme en 2014, de l'union de la Droite et du Centre Copier

Le leader de "2001.com " puis de " 2008.com " n'est pas tendre avec le bilan du maire de Metz et certains de ses soutiens qui se lancent aujourd'hui dans la bataille des municipales. Selon Emmanuel Lebeau, la capitale de la Moselle "perd des habitants, des commerces et les agressions s'y multiplien " . Il ajoute qu'il est grand temps que Metz " devienne une cité du 21e siècle ".

Emmanuel Lebeau dénonce le bilan du maire actuel Dominique Gros Copier

Emmanuel Lebeau présentera prochainement ses soutiens et ses colistiers, ainsi que son programme pour Metz.

Les autres candidats déclarés

à gauche, Thomas Scuderi, et Xavier Bouvet avec sa liste "Unis".

au centre, Richard Lioger pour la LREM, et Béatrice Agaménonne, une dissidente de la LREM.

à droite, François Grosdidier pour LR et Jérémy Aldrin.

Françoise Grolet pour le Rassemblement national

Face à cette multiplication des listes à Metz, Jérémy Aldrin, a lancé un appel pour un rassemblement des listes centristes.