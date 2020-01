Elections municipales à Nantes : la société civile et les cadres très représentés chez Laurence Garnier

Laurence Garnier, la candidate de la droite et du centre pour les élections municipales de mars 2020 à Nantes, présentait jeudi 16 janvier sa liste. Sur les 69 candidats, 75% sont issus de la société civile et près d'un tiers sont des cadres ou des dirigeants d'entreprise.

Elle souhaite que sa liste représente "le kaléidoscope de la population nantaise" : Laurence Garnier, candidate de la droite et du centre pour les élections municipales à Nantes, présentait jeudi 16 janvier sa liste pour le scrutin, lors de son premier meeting de campagne, à la salle festive Nantes-Erdre. Ses 68 colistiers sont majoritairement issus de la société civile. Les chefs d'entreprise et les cadres sont très représentés.

Près d'un tiers des candidats déjà sur sa liste en 2014

Les trois quarts des candidats de la liste "Mieux vivre à Nantes" sont issus de la société civile, selon les fiches de présentation des candidats. A contrario, seules douze personnes - dont Laurence Garnier - sont étiquetées Les Républicains et on compte seulement deux centristes et un candidat affilié à l'Union des démocrates indépendants (UDI).

Laurence Garnier, candidate de la droite et du centre pour les élections municipales de 2020, lors de son premier meeting de campagne, le 16 janvier 2020 à la salle festive Nantes-Erdre. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Cependant, venir de la société civile ne veut pas dire être novice en politique ! Ainsi, près d'un tiers des colistiers étaient déjà sur la liste de Laurence Garnier en 2014. Surtout, les 10 premières places sont occupées par des proches de la candidate : Marc Reneaume, son numéro 2 il y a six ans, Anne-Sophie Guerra (9e en 2014, 3e aujourd'hui) ou encore Guillaume Richard, son directeur de campagne lors du dernier scrutin (6e dans la liste pour 2020).

La créatrice du groupe Facebook "La sécurité rose à Nantes" dans la liste

Laurence Garnier fait aussi une belle place aux cadres et dirigeants d'entreprise : ils occupent près d'un tiers de la liste ! Le premier d'entre eux est le numéro 2 de la candidate de la droite et du centre, Richard Thiriet, dirigeant de 49 ans. A l'inverse, on retrouve très peu d'employés ou d'ouvriers. La liste comporte également cinq étudiants.

Parmi les étudiants, justement, on retrouve Mandy Prima, 27 ans, qui réalise un master en droit notarial. Mais c'est aussi - et surtout - la créatrice du groupe Facebook "La sécurité rose à Nantes". Cette page est censée permettre aux Nantais d'exprimer leurs doléances sur la sécurité. Or, c'est une thématique phare de ce scrutin et un thème fétiche de Laurence Garnier. Un "focus" spécifique lui a même été consacré lors de ce premier meeting...

