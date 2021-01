Elections municipales à Orléans : il n'y a plus de recours devant le tribunal administratif

Sauf énorme - et très peu probable - surprise, on peut dire que les résultats des élections municipales à Orléans sont définitivement entérinés. Le seul recours, qui avait été déposé devant la justice administrative, vient finalement d'être retiré. Ce recours émanait de François Lagarde, conseiller municipal à Orléans jusqu'en juin dernier. Il a choisi de se désister et vient d'adresser un courrier en ce sens au président du tribunal administratif d'Orléans.

Le recours visait Olivier Carré, l'ancien maire d'Orléans

Dans ce recours déposé en juillet dernier juste après le second tour, François Lagarde, magistrat de profession, visait précisément l'ancien maire et candidat battu, Olivier Carré. Il lui reprochait d'avoir utilisé les moyens de la ville pour faire campagne entre les deux tours de l'élection municipale : au travers d'interventions et de photos dans le magazine Orléans Mag et au travers d'une campagne d'affichage en direction des commerçants, juste à la sortie du premier confinement.

François Lagarde, qui s'était rapproché de Serge Grouard (LR) durant la campagne, demandait donc l'annulation des comptes de campagne d'Olivier Carré (candidat soutenu par LREM et le Modem) et son inéligibilité pour deux ans.

Tribunal administratif d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Un recours perdu d'avance ?

Seulement, ce recours devant la justice administrative avait peu de chances d'aboutir. D'abord, la Commission Nationale des Comptes de Campagne a validé, fin décembre 2020, les comptes de l'équipe Carré et elle n'a rien trouvé à redire. Ensuite, il n'y avait pas d'enjeu : Olivier Carré a démissionné le soir même de sa défaite. Il n'a plus aucun mandat, même dans l'opposition.

Dans sa requête début juillet, François Lagarde évoquait aussi des soupçons de fraude électorale (dans le bureau de vote n°58 à Orléans la Source, où Olivier Carré a obtenu 73% des suffrages au second tour). Mais pour l'ex élu, l'affaire ayant fait l'objet d'un signalement auprès de la procureure de la République d'Orléans cet été, sa requête est désormais"sans objet".

La peur d'un effet domino ?

Maintenant , pour certains élus proches de l'ancien maire, si François Lagarde s'est finalement désisté, c'est aussi pour être certain que le tribunal administratif d'Orléans ne se penche pas (à l'occasion de l'examen de ce contentieux), sur l'affaire de financement des masques distribués par Serge Grouard avant le second tour des municipales.

Mais selon plusieurs juristes que nous avons consultés, il s'agit d'une hypothèse juridiquement très peu probable, puisque "le juge électoral ne juge pas ultra petita : il se cantonne aux griefs soulevés dans la requête initiale". Or, la requête initiale, en l'espèce, concernait la campagne d'Olivier Carré, et pas celle de Serge Grouard, personne n'ayant déposé de recours contre l'élection de l'actuel maire d'Orléans.

Le tribunal administratif d'Orléans avait laissé aux différents protagonistes un délai, jusqu'à vendredi dernier, pour faire part de leurs observations après ce désistement de François Lagarde : il devrait donc désormais clore cette affaire dans les jours ou semaines qui viennent.