Elections municipales à Orthez : grand débat "France Bleu Béarn" - "Sud Ouest" mardi à 19h30

Les électeurs d'Orthez sont à nouveau appelés aux urnes les 3 et 10 décembre pour les élections municipales. France Bleu Béarn et Sud Ouest proposent un débat avec toutes les têtes de listes, mardi 21 novembre à 19h30. A suivre en direct vidéo sur francebleu.fr.

Les Orthéziens sont appelés à voter le dimanche 3 décembre pour renouveler le conseil municipal, après la démission de 11 élus de la majorité du maire, Yves Darrigrand. Cinq listes ont été déposées en préfecture.

Débat le 21 novembre à 19h30, diffusé en vidéo sur internet

À cette occasion, France Bleu Béarn et Sud Ouest proposent un débat entre les têtes de listes, le mardi 21 novembre, à partir de 19h30, sur la scène du théâtre Planté. Autour de la table :

Emmanuel Hanon pour la liste de gauche "Unis agissons pour notre futur"

Eric Delteil, tête de liste "Rassemblement"

Yves Darrigrand, le maire sortant, pour la liste "Avancer"

Dominique Lalanne, à la tête des frondeurs et de la liste "Rassemblons nos énergies"

Marie-Hélène Marest pour La République en Marche et la liste "Orthez pour vous"

Le débat est animé par Daniel Corsand pour France Bleu Béarn et Franck Meslin de Sud Ouest. Il sera ouvert au public et diffusé en direct vidéo sur francebleu.fr et les pages Facebook de France Bleu Béarn et Sud Ouest.

Qui pour diriger la future majorité municipale à Orthez ?

Ceux qui ont été à l'origine de l'implosion du conseil municipal sont toujours là : d'abord le maire sortant, Yves Darrigrand avec sa liste "Avancer", tente de ramener à la mairie 12 de ses colistiers de 2014. En face les frondeurs sont là, avec le tiercé de tête Dominique Lalanne, Bernadette Prada et Fabien Larrivière, au total huit frondeurs sortants.

Pour arbitrer le match et peut être changer la donne la liste de gauche emmenée par le socialiste sortant Emmanuel Hanon, "Unis, agissons pour notre futur". Jean Sainte Croix et Marc Cauhapé ont jeté l'éponge, c'est une liste renouvelée à 90%.

La nouvelle venue dans ce débat électoral est Marie-Hélène Marest de La République en Marche avec sa liste "Orthez pour vous". On y trouve l'UDI Catherine Moutet, mais aussi des Républicains, des Radicaux de gauche et des membres de la société civile. Le Modem Bernard Cazenave a quitté la liste par crainte d'un rapprochement avec Yves Darrigrand.

De son côté, Eric Delteil mène une liste d'union du Parti ouvrier indépendant et du Parti communiste - Front de gauche. il a débauché deux anciens de la liste Hanon, et Xavier Klein, adjoint de l'ancien maire Bernard Molères.