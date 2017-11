Élections municipales à Orthez : suivez en direct vidéo le grand débat "France Bleu Béarn" - "Sud Ouest"

Les électeurs d'Orthez sont à nouveau appelés aux urnes les 3 et 10 décembre pour les élections municipales. Suivez en direct et en vidéo le grand débat organisé par France Bleu Béarn et Sud Ouest auquel participent toutes les têtes de listes ce mardi 21 novembre à 19h30.

Le dimanche 3 décembre, les Orthéziens se rendront de nouveaux aux urnes pour renouveler le conseil municipal, après la démission de 11 élus de la majorité du maire, Yves Darrigrand. Cinq listes ont été déposées en préfecture.

À cette occasion, France Bleu Béarn et Sud Ouest proposent un débat entre les têtes de listes sur la scène du théâtre Planté. Autour de la table :

Le débat est animé par Daniel Corsand pour France Bleu Béarn et Franck Meslin de Sud Ouest.

Qui pour diriger Orthez ?

Les Orthéziens vont peut être considérer qu'Yves Darrigrand, le maire sortant, doit au moins finir son mandat. Il ne reste qu'un peu plus de 2 ans avant les prochaines municipales de 2020. Ou alors les électeurs vont se tourner vers les frondeurs, la liste dirigée par Dominique Lalanne, ancien membre de la majorité, qui ne souhaite pas être appelé dissident.

Emmanuel Hanon représente l'alternative socialiste. Il avait fait un bon score aux municipales, il ne faut pas l'oublier, et on sait que le corps électoral orthézien a un goût prononcé pour l'alternance.

Les deux autres listes sont des challengers qui comptent. La liste "En marche" de Marie-Hélène Marest pourrait capitaliser sur cette nouvelle marque politique, qui a bien marché aux présidentielles. Sans oublier qu'elle peut compter sur le renfort de proches du non-partant Les Républicains, Bernard Cazenave, puisque une bonne partie des candidats qui la composent sont ses anciens colistiers de 2014.

Enfin il y a Eric Delteil, à la tête du parti ouvrier indépendant, allié pour l’occasion avec le parti communiste. Le POI, fait toujours de bon score à Orthez, parfois même a deux chiffres. L'ambiance politique locale pourrait lui profiter.