Élections municipales à Paris : le député LREM Cédric Villani annoncera sa candidature dissidente dans une semaine

Paris, France

Le député La République en Marche de l'Essonne, Cédric Villani, ne renonce pas à la mairie de Paris malgré son échec, début juin, à l'investiture de son parti face à l'ex porte-parole du Gouvernement, Benjamin Griveaux.

Le mathématicien annoncera sa candidature dissidente aux élections municipales mercredi 4 septembre, à 19h00, a appris le service politique de France Info.

Un risque d'exclusion de LREM peut-être mesuré

Après l'investiture, le député LREM a dénoncé à plusieurs reprises une "procédure viciée". Il avait alors laissé planer le doute sur une candidature dissidente. Ce mercredi sa détermination pourrait bien lui valoir une exclusion de son parti.

Un risque peut-être mesuré car, ce mercredi matin, l'un des principaux dirigeants de LREM confiait à France Info que le parti allait désormais "jouer la montre" et attendre que les sondages départagent les deux candidats.

Le mathématicien a multiplié les rencontres politiques durant l'été

Cédric Villani a pris sa décision à la fin du mois de juillet. Il a passé le reste de son été à travailler son projet politique. Il s'est entretenu avec des leaders politiques, notamment François Bayrou. Le mathématicien a également rapporté un entretien, durant l'été, avec Édouard Philippe et il assure qu'il n'a reçu aucune remontrance de la part du Premier ministre, selon France Info.

Cédric Villani a aussi rencontré deux fois Gaspard Gantzer, également candidat à la mairie de Paris et les deux hommes ont évoqué une possible alliance au second tour des municipales.