Élections municipales : à quelle heure voter dans les Alpes-Maritimes ?

Grand oublié de ces dernières semaines, le 1er tour des élections municipales n'en est pas moins maintenu ce dimanche et 766 981 électeurs inscrits sur les listes électorales des Alpes-Maritimes sont donc appelés à se rendre aux urnes dans les 163 communes du département. Dans ce contexte de coronavirus, des mesures de précautions ont été prises dans chacun des bureaux de vote pour limiter les risques de contagion.

Venez avec votre bulletin de vote et votre stylo

Vous êtes par exemple inviter à venir avec votre propre bulletin de vote et stylo à encre noire ou bleue pour émarger. Les stylos mis à disposition seront de toute façon désinfecter entre chaque utilisation. Pareil pour les tables, les isoloirs ou les urnes, qui seront nettoyées très régulièrement. Certains isoloirs sont même installés de telle manière à ce que vous n'ayez pas besoin de fermer le rideau. Tout ceci évidemment dans le but d'éviter au maximum les contacts. Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition.

Évitez les pics d'affluence

Pour réduire les files d'attente il est aussi conseillé d'éviter les pics d'affluence à l'ouverture des bureaux (8h), en fin de matinée (10h30 - 12h30) et entre 16h30 et 18h. Si vous n'avez pas le choix, une distance d'un mètre minimum doit être respectée entre chaque électeur. Les agents municipaux seront particulièrement vigilants sur ce point et les personnes de plus de 70 ans sont prioritaires.

Quels bureaux de vote ouverts jusqu'à 20h ?

Si la grande majorité des bureaux de vote ferment à 18h certains restent ouvert jusqu'à 20h à Antibes, Beausoleil, Cagnes, Cannes, Le Cannet, Carros, Grasse, Mandelieu, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Roquebrune-Saint-Martin, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, La Trinité, Valbonne, Vallauris, Vence et Villeneuve-Loubet.