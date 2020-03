Élections municipales à Saint-Gaudens : le candidat Yves Louis refuse le débat

Le débat France Bleu des élections municipales à Saint-Gaudens n'aura finalement pas lieu. Yves Louis, l'un des deux candidats à la mairie de la sous-préfecture du Comminges, nous a fait savoir ce lundi soir, soit 24 heures avant, qu'il refusait le débat...après l'avoir accepté...Cette émission, qui devait se faire en direct de la brasserie "Au Carré" et était organisée depuis plus de deux semaines, est donc devenue impossible puisqu'il n'y a que deux candidats : Yves Louis et le maire sortant Jean-Yves Duclos.

Il est coutumier de tout ça, raconte le maire sortant Jean-Yves Duclos, déçu qu'il n'y ait pas eu ce débat

Jean-Yves Duclos, qui lui-même dit être déçu "parce qu'en terme de démocratie, il était important qu'il y ait eu ce débat". Celui qui est candidat à sa succession ajoute que Yves Louis "est coutumier de tout ça". Il se souvient d'une séance importante au conseil municipal le 15 octobre 2018, qui traitait du rapport de la chambre régionale des comptes sur l'évolution des finances de la ville de 2010 à 2017 durant laquelle il ne s'était pas non plus présenté.

"Je suis très déçu", explique Jean-Yves Duclos, le maire sortant de Saint-Gaudens, candidat à sa réélection. Copier

A Castres, Albi, Toulouse, Auch, Rodez, Pamiers, Montauban...mais pas à Saint-Gaudens

France Bleu Occitanie a organisé dix débats d'avant premier tour dans toute la région Midy-Pyrénées. Ces émissions ont eu lieu à l'Union, Castres, Toulouse, Auch, Albi, Colomiers, Pamiers, Rodez et Montauban...ce sera impossible à Saint-Gaudens, alors même que dans d'autres communes, des candidats nous ont demandé d'en organiser et que nous n'avons pas pu - à notre regret et pour des questions d'organisation- répondre positivement. Nous sommes déçus car c'était la dernière étape de notre tournée des municipales avant le premier tour. Déçus et plutôt circonspects sur les raisons avancées par Yves Louis.

Un candidat qui ne veut pas s'expliquer directement sur son refus de débattre

Yves Louis ne correspond avec nous que par écrit...des mails, éventuellement des SMS envoyés souvent très longtemps après nos appels. Et hier matin, il s'est ému d'avoir reçu trop tard les thématiques d'un débat qu'il avait accepté depuis plus de deux semaines. Nous avions prévu de parler de Saint-Gaudens capitale du Comminges, de la dette et de la fiscalité, de la dynamisation du centre-ville. Ce sont des thèmes assez classiques finalement, et qui surtout figurent dans le programme de campagne d'un candidat Louis apparemment très occupé. Il a tout juste eu le temps de nous annoncer la nouvelle à 19h15 ce lundi soir par SMS, sans discussion possible. Une attitude d'autant plus difficile à comprendre que France Bleu mobilise des moyens importants sur ces débats, au nom du service public. Yves Louis, ancien de ce service public et syndicaliste dans la police, n'a donc officiellement pas peur du débat. Mais il le refuse, tout en espérant diriger les débats à Saint-Gaudens dans les six années à venir.