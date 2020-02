Elections municipales : à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, qui va succéder à Emmanuel Couet ?

A Saint-Jacques-de-la-Lande, le maire PS et président de Rennes métropole Emmanuel Couet ne se représente pas. Pour l'instant, deux listes s'affrontent : celle de la majorité sortante de gauche conduite par Marie Ducamin et celle "citoyenne" emmenée par Patrick Schoch investi par LREM.

Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) a connu une urbanisation sans précédent . C'est l'une des communes de Rennes métropole qui s'est le plus développée en vingt ans passant de 7 500 à 14 000 habitants. Durant cette période, un nouveau quartier est né, celui de la Morinais, devenu le centre ville de cette commune éclatée en trois quartiers, l'aéroport, Pigeon Blanc-La Courrouze et donc la Morinais. Dans ce nouveau centre ville, des petits collectifs avoisinent avec un parc, la mairie, une médiathèque, des équipements scolaires, sportifs et culturels. Autre quartier en plein développement, celui de la Courrouze avec des entreprises de pointe, des banques et des logements. La future ligne b du métro va desservir 20% de la commune. Actuellement plusieurs lignes de bus relient Saint-Jacques-de-la-Lande au centre ville de Rennes.

La succession d'Emmanuel Couet

Emmanuel Couet, maire PS depuis 2008, et président de Rennes métropole, ne se représente pas. Pour l'instant, deux listes s'affrontent, une troisième serait en préparation. La liste de la majorité sortante est conduite par Marie Ducamin (PS) actuelle adjointe à l'urbanisme et elle regroupe des socialistes, communistes, écologistes, représentants de Génération-s, de Place Publique et de la société civile. Face à elle, Patrick Schoch, investi par LREM, dont la liste se veut indépendante des partis politiques mais "citoyenne". Le rythme de l'urbanisation est l'un des enjeux de la campagne, l'image du centre ville mais aussi la mobilité, le vélo, des voies dédiées aux bus, le tram-bus ou la prolongement de future ligne b du métro.

Marie Ducamin tête de liste PS © Radio France - Loïck Guellec