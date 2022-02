Élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis : trois candidats au second tour dimanche

Une série de démissions entre août et novembre 2021 au sein du conseil municipal de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, à l'Est de Rouen, a poussé le préfet à organiser de nouvelles élections municipales. Le premier tour s'est tenu le 30 janvier 2022. Le second tour aura lieu ce dimanche 6 février.

Après un premier moment d'incompréhension chez les habitants de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, ils se sont finalement mobilisés. La campagne s'est mise en route au mois de janvier et c'est près de 45 % des électeurs qui se sont déplacés dimanche 30 janvier, plus qu'au premier tour en 2020 où ils n'étaient que 42% à avoir voté.

C'est une triangulaire qui est ressortie du premier tour de l'élection municipale à Saint-Léger-du-Bourg-Denis avec la maire sortante Géraldine Théry, Sophie Boucquiaux son ancienne adjointe, "tête de liste des démissionnaires" et Yann Queval pour la liste "Saint-Léger Autrement".

Le second tour a lieu ce dimanche

En tête avec 46,11% des voix, Sophie Boucquiaux, nous présente son projet pour Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

"On n'est pas rentré dans des grands projets ou des grandes promesses, nous ce qu'on veut retrouver c'est du service public de qualité. Avec les moyens de proposer à nos administrés un cadre de vie satisfaisant. On a donc vraiment voulu axer notre campagne autour des besoins et du quotidien."

Yann Queval, candidat d'opposition est arrivé deuxième avec 33,02% des suffrages. Il présente la liste Saint-Léger Autrement : "Nous c'est un projet qui se fait sur 3 axes. Il y aura le développement durable, le social et tout ce qui est sport et culture. Donc tout ce qui a été vraiment détruit par les deux autres listes pendant les deux ans de mandats. On veut offrir un nouveau souffle à la commune."

La maire sortante est arrivée en troisième position dans cette triangulaire avec 20,87% des voix. Géraldine Théry défend son action : "Le projet phare est la gestion prudente des finances, en continuité de notre action depuis deux ans. On est là pour appliquer la loi et la cadre légal et préserver la non augmentation des impôts."

Rien n'est encore joué dans la commune puisqu'après ce second tour, les écarts en nombre de voix restent faibles. Seules 150 voix séparent Yann Quéval arrivé second de Sophie Boucquiaux en tête.