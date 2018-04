Schiltigheim, France

Le maire sortant de Schiltigheim Jean-Marie Kutner ne sera pas présent au second tour de l'élection municipale partielle dimanche 15 avril. Arrivé en troisième position lors du premier tour, avec 19,08% des suffrages, Jean-Marie Kutner annonce mardi après-midi qu'il ne présente pas de liste dimanche. C'est une décision inattendue. "J'invite les Schilikois et les Schilikoises à combattre le mensonge et contre-vérités" a -t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Faire barrage à la liste de Christian Ball (LR)

Le maire sortant, élu en 2014, à faire barrage à la liste menée par Christian Ball (LR) et arrivé en tête dimanche dernier. "Je voterai pour la liste conduite par Danielle Dambach", ajoute l'ancien maire. "Elle représente la moins pire des solutions". "Christian Ball représente la droite dure, la droite de Monsieur Wauquiez, son élection serait une catastrophe pour notre ville".