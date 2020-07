Elections municipales à Thionville - Pierre Cuny : "Je ne m'interdis rien"

A la veille d'installer son nouveau conseil municipal à Thionville pour les six prochaines années, Pierre Cuny revient sur sa réélection, ses projets et ses ambitions pour la suite.

C'était la triangulaire de tous les dangers, le "combat des maires". Dans une rude bataille des municipales comme seule Thionville est capable d'en produire, Pierre Cuny a remporté le match face à Patrick Luxembourger, ancien maire de Terville, et Bertrand Mertz, ancien maire de Thionville.

Sa victoire

Premier adjoint propulsé à la tête la ville en 2016 au décès d'Anne Grommerch, le médecin a mené et remporté sa première campagne comme tête de liste. Une victoire collective, un succès personnel aussi.

Une défaite aurait été directement liée à la stratégie que j'ai employé. Mais surtout, sur l'absence de leadership dont j'aurais fait preuve.

Son projet

Lourdement attaqué durant la campagne par ses adversaires sur sa politique en matière d'urbanisme et d'environnement, Pierre Cuny compte mener à bien son grand chantier : la conquête de la rive droite de la Moselle et la construction d'un nouveau centre-ville de Thionville relié à l'ancien par une passerelle à mobilité douce.

Les grands axes qui vont marquer cette mandature : l'écologie et le développement urbanistique harmonieux [...] Ce sont des attaques infondées.

Les frontaliers

Le confinement a donné raison à cet infatigable défenseur du télétravail comme l'une des solutions à mettre en place pour améliorer les problèmes de déplacements des frontaliers. Il veut maintenant aller plus loin.

Il faut une fiscalité partagée entre la France et le Luxembourg pour développer les infrastructures et les projets frontaliers et régionaux.

La campagne

Dimanche soir, Pierre Cuny voulait regarder vers l'avenir, et tourner la page d'une campagne électorale violente et semée d’embûches. Son principal opposant et celui qui lui a sans doute donné le plus de fil à retordre : Patrick Luxembourger. Il maintient sa volonté d'ouverture et donne rendez-vous dans six ans pour un nouveau débat d'idées.

Il y a des périodes, des respirations dans la société qui s'appellent des campagnes électorales qui permettent à tous de s'exprimer, parfois de manière violente, parfois avec non objectivité. Il faut rentrer maintenant dans cette période démocratique et sereine. Je considère que cette parenthèse est terminée.

Ses ambitions

Réélu maire de la deuxième ville de Moselle, Pierre Cuny briguera à nouveau la présidence de la Communauté d'agglomération de Thionville Porte de France. Et après ?