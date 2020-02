Elections municipales : à Vandoeuvre-lès-Nancy, les opérations de tractage ont commencé

Vandœuvre-lès-Nancy, France

C'est le grand bain pour Philippe Plane, un des colistiers du maire sortant de Vandoeuvre Stéphane Hablot, qui s'est lancé dans sa première opération de tractage ce dimanche 16 février, à la fraîche, devant le marché couvert. Un mois avant le premier tour des élections municipales, Philippe Plane estime qu'il était grand temps d'y aller. "Il faut être présent !", dit-il avec enthousiasme. L'équipe de campagne de Stéphane Hablot est même en force, avec une vingtaine de personnes mobilisées dans la matinée, et qui se relayent.

Une étape "décisive"

"C'est intéressant de parler avec les gens, de voir quelles sont leurs préoccupations, poursuit Philippe Plane. Je fais remonter bien sûr toutes les remarques. Un monsieur m'en a fait une sur le stade. Selon lui les gradins ne sont pas bien conçus. Et l'autre jour, une dame me disait qu'il y avait des rats dans le parc de Vandoeuvre."

L'équipe de campagne de Stéphane Hablot, le maire sortant, qui tracte au marché de Vandoeuvre. © Radio France - Marie Roussel

Face à Philippe Plane et ses camarades, quelques sympathisants et membres de la liste soutenue par la France Insoumise, "Vandoeuvre en commun". "C'est une étape décisive, on sait très bien que la campagne, officiellement, dans la tête des habitants, elle commence le 1er mars. Mais nous, on est déjà sur le terrain, pour aller convaincre nos concitoyens", explique Ibrahim Bouhadjela militant insoumis.

Les électeurs sont-ils réceptifs ?

Qu'en pensent les Vandopériens ? Est-ce qu'ils s'intéressent à cette campagne ? "Oui, même si on a du mal à suivre l'actualité locale avec toute l'actualité nationale", affirme Olivier, venu faire son marché avec son fils. Tram, écologie, sécurité, propreté, vivre-ensemble... voilà pêle-mêle quelques sujets évoqués par les administrés et qu'ils aimeraient voir abordés pendant ces élections. "Il faudrait faire plus pour la santé, estime pour sa part cette Vandopérienne. Je trouve qu'on n'est pas très bien desservis ici. On est obligés d'aller voir des médecins à l'extérieur de Vandoeuvre."

Même si tous les candidats n'ont pas encore déposés leur liste, il y en a au moins six qui ont été déclarées officiellement. C'est le cas de la liste "Lutte ouvrière", conduite par Jacques Lacreuse, "Oui Vandoeuvre", menée par Dominique Renaud et qui a le soutient du parti LR, "Tous Vandoeuvre", soutenue par Larem avec François Palau en tête de liste, ainsi que François Voinesson et sa liste du Rassemblement National.