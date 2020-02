Elections municipales : coup de projecteur sur Roanne

Roanne, France

Roanne, 34 685 habitants au dernier recensement. Une ville qui a connu l’alternance sur les trois dernières élections municipales.

L’actuel maire « les Républicains » Yves Nicolin en campagne depuis le mois d’octobre dernier regarde cette élection avec pas mal de recul, à la fois comme sortant, mais aussi avec l’expérience de deux mandats menés ici .

Moi, je présente un bilan bien sûr, mais je présente surtout un projet, j'ai été battu en 2008 parce que je m'étais trop assis sur mon bilan.

Yves Nicolin, qui fait de son action économique pour Roanne, le cheval de bataille de sa campagne.

Yves Nicolin le maire sortant de Roanne © Radio France - Yves Renaud

Cette relative tranquillité du maire sortant est largement confortée puisque en face de lui on peine à s’organiser. Que ce soit à gauche, au centre, ou à l’extrême droite toutes les formations d’opposition semblent marquer le pas et avoir des soucis pour constituer leurs listes.

C’est le cas des socialistes qui a leur grand regret n’ont pas réussi à trouver une plate-forme commune avec le parti communiste, les verts et le collectif 88% . Brigitte Dumoulin, la tête de liste PS Génération .

Nous avons travaillé plusieurs mois pour construire cette union, mais malheureusement nous n'avons eu des difficultés sur la vision commune de notre territoire, une notion différente du temps nécessaire à la prise en compte l'environnement .

Brigitte Dumoulin tête de liste PS-Génération © Radio France - Yves Renaud

Mais ce rassemblement raté va forcement fragiliser la gauche.

Le Rassemblement national pourtant présent au deuxième tour en triangulaire en 2014 n’est pas mieux loti, pour trouver une tête de liste, il a dû piquer celle de Michel Lucas qui se présentait initialement sur la commune voisine de Riorges. Une tête de liste qui s'appuie sur les bons résultats de sa formation à Roanne lors des derniers scrutins nationaux.

Moi, je pars confiant, nous avons une carte à jouer par rapport aux événements politiques et économiques du moment qui nous sont favorables.

Michel Lucas tête de liste du Rassemblement National © Radio France - Yves Renaud

rMais une politique de droite face à un maire sortant de droite pourra-t-elle séduire les électeurs oannais ? Rien n'est moins sûr.

Deux autres listes devraient entrer en lice dans cette campagne, la liste 88% en accord avec les Verts et une liste apolitique menée par un ancien centriste.

Andrea Iacovella a été maire de la petite commune de Sainte-Colombe-sur-Gand de 2008 à 2012. © Radio France -

Du côté de la République en Marche, la liste n'est pas bouclée alors qu'elle devait être présentée en grandes pompes ce vendredi 31 janvier. Andrea Iacovella peine à recruter et subit des désistements à cause du contexte de cette campagne, les mouvements contre la réforme des retraites et des mouvements anti-Macron. "C'est ce climat qui s'est détérioré, des colistiers craignaient de s'afficher. Ils sentaient les tensions, les regards..." résume la tête de liste. Ce samedi, à l'issue d'une longue réunion, lui et son comité de campagne ont décidé de continuer quand même, encouragés par l'accueil que les Marcheurs disent recevoir lors des porte-à-porte. Ils ont jusqu'au 27 février pour rassembler les 39 personnes nécessaires.