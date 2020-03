Élections municipales dans le Grand Nancy : un collectif d'associations s'invite dans la campagne

Un collectif de 16 associations appelle les candidats aux élections municipales dans les différentes communes du Grand Nancy à répondre aux "urgences écologiques, démocratiques et de solidarité". Pour ce faire, il fait 26 propositions et s'engage à aider durant le mandat les candidats qui acceptent.

Ce collectif propose 26 mesures pour agir face aux "urgences écologiques, démocratiques et de solidarité"

Des mesures "volontairement radicales"

Greenpeace, ATTAC, Le Bien Commun, Nous voulons des Coquelicots ou encore les gilets jaunes... Depuis le mois de novembre, bénévoles et représentants de 16 associations nancéiennes se réunissent régulièrement pour mettre au point ces propositions. Parmi elles, on retrouve la mise en place de la gratuité des transports en commun, de plats végétariens dans les cantines, l'interdiction des écrans numériques publicitaires ou encore la mise en œuvre d'un arrête interdisant toute expulsion sans solution de relogement.



"Ces mesures sont volontairement radicales, mais elles sont réalisables, déclare Johan Chanal, membre de l'association Réseau éducation sans frontières. L'idée c'est d'essayer de peser sur les candidats, sur leur programme, mais surtout sur leurs actions quand ils seront élus sur leur commune et la métropole pour qu'ils prennent en compte les urgences écologiques, démocratiques et sociales." "C'est vraiment le dernier mandat pour le climat. C'est maintenant qu'il faut agir. Pas dans dix ans", ajoute Virginie Hacquard membre des associations Le Florain et Résistance à l'agression publicitaire Nancy.



Le collectif s'engage ensuite à les aider, une fois élus, dans l'application de ces mesures. "Cette action ne s'arrêtera pas après les élections le 22 mars, poursuit Noël Lemonnier représentant du Bien commun. Il s'agira ensuite de faire pression pour faire appliquer les mesures auprès des élus qui s'y engagent." Les associations suggèrent ainsi la mise en place d'un rendez-vous annuel avec les élus s pour faire le point sur l'application des propositions.



La balle est désormais dans le camp des candidats. L'ensemble des propositions se trouvent sur le site du collectif : notreplan.net.