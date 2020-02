Elections municipales: David Lisnard lance sa campagne à Cannes

Le maire de Cannes est candidat à sa réélection. David Lisnard a lancé sa campagne ce samedi et a inauguré une de ses deux permanences à Cannes-la-Bocca.

Cannes, France

David Lisnard est candidat pour un deuxième mandat à la mairie de Cannes. Le maire sortant se présente aux élections municipales de mars 2020. Il a inauguré une de ses deux permanence à Cannes-la-Bocca rue du Bosquet et fait des propositions à mettre en place s'il est réélu.

Lutter contre les inondations

Pour éviter des dégâts comme la ville en a connu cet hivers après les épisodes méditerranéens, David Lisnard propose de construire trois bassins de rétention d'eau. Ce projet passe par la destruction de certains bâtiments mais aussi par la plantation de plus d'espaces verts pour que le sol absorbe mieux l'eau de pluie.

Rendre Cannes plus verte

Le maire sortant promet des mesures écologiques comme la création d'îlots de verdure dans les écoles mais aussi la végétalisation de la voie rapide et l'aménagement d'une piste cyclable sur la croisette. Parmi d'autres propositions, David Lisnard souhaiterait aussi rouvrir le toit du marché Forville et créer une passerelle piétonne et aménager 3 200 mètres carrés de ce qui s'appellerait "le jardin des senteurs".

Un festival international des écoles du cinéma

David Lisnard fait aussi des propositions dans le domaine de l'art et de la culture avec le lancement d'un festival international des écoles du cinéma pour mettre en valeur les productions des jeunes réalisateurs.