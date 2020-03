Elections municipales : des bureaux de vote sécurisés

A Soyaux, près d'Angoulême, 4 bureaux de vote ont été installés dans la salle des fêtes, l'Espace Matisse. Du gel hydro-alcoolique est proposé dès l'entrée aux électeurs, pour se laver les mains. Un sas de sécurité d'un mètre est prévu entre deux votants. Les identités sont contrôlées par les assesseurs. On se contente de montrer sa carte d'électeur, pour éviter tout contact. Après avoir pris les différents bulletins, direction les isoloirs. Pour ne pas toucher les rideaux, potentiels porteurs de microbes, les cabines sont tournées, pour assurer la confidentialité.

Des stylos noirs désinfectés après chaque usage

Après le vote, on signe la liste d'émargement, avec des stylos de couleur noire mis à disposition, et désinfectés entre deux électeurs. Les isoloirs et les tables de bulletins sont également nettoyés toutes les heures. La consigne de sécurité prévoit un à deux électeurs en même temps dans le bureau de vote. Un volume important de gel, de gants et de masques a été prévu par le bureau des élections à la mairie de Soyaux.

L'un des quatre bureaux de vote en cours de construction © Radio France - Pierre MARSAT