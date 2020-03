Municipales 2020 en Creuse : la participation en légère baisse à midi

Ce dimanche matin, les Creusois se rendent aux urnes pour le 1er tour des élections municipales. Dans l'ensemble, la participation est en baisse par rapport aux dernières élections municipales. À 12 heures, le taux de participation s'élève à 25,72% contre 31,40% en 2014 dans le département.

Les chiffres à 10 heures

À Guéret, 11,90% des électeurs sont allés voter à 10 heures contre 13,34% en 2014. Cela représente donc 1,4% de moins qu'aux dernières élections municipales.

À la Souterraine, en revanche, la participation est en hausse de 1,5% à 10 heures. 15,5% des Sostraniens se sont rendus dans les bureaux de vote, ce qui représente 576 votants.

À Aubusson, on compte 3% de votants en moins par rapport à 2014 avec 24,64% d'électeurs à 11 heures contre 27.85% en 2014.

Consignes d'hygiène et de sécurité respectées

Dans tous les bureaux de vote, des mesures spéciales d'hygiène et de sécurité sont mises en place. Du ruban adhésif est posé au sol pour qu'il y est un mètre de distance entre chaque personne. Les électeurs sont invités à se laver les mains avant et après avoir voté, les tablettes dans les isoloirs sont régulièrement nettoyés et les personnes âgées sont prioritaires. Selon les assesseurs sur place, la majorité des consignes sont respectées par les électeurs et dans 98% des cas, les votants apportent leur propre stylos noir ou bleu.