Elections Municipales : en Mayenne, il y aura moins de femmes maires en 2020 qu'en 2014

Il y a 6 ans, en Mayenne, 45 femmes avaient été élues à la tête d'une commune. Cette année, il y en aura 31 et peut-être un tout petit peu plus à l'issue du second tour des élections municipales le 28 juin qui concerne 12 villes et villages dans le département.

Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 17% des maires en France. Une lente évolution depuis 1945. Les femmes obtiennent cette année-là le droit de vote, électrices mais également éligibles.

Malgré la parité imposée en politique, la fonction la plus élevée de la hiérarchie municipale peine à se féminiser. Sylvie Vielle a été élue en mars dernier à la tête de la commune de Louverné : "les femmes qui sont à mes côtés sont pleinement engagées. Mais l'engagement de la femme n'est peut-être pas si évident et la place de la femme n'est pas encore si large que celle des hommes, dans un milieu très masculin, machiste peut-être".

Beaucoup plus que les hommes, les femmes sont confrontées à une « double journée » partagée entre le travail et la maison explique Marie-Noëlle Tribondeau, maire de Bierné-les-Villages : "c'est aussi une fonction à mener en parallèle d'une vie professionnelle, d'une vie familiale. On peut aussi comprendre que les priorités des femmes sont ailleurs. C'est regrettable".

Les femmes doivent encore, en 2020, faire leurs preuves et montrer qu'elles sont capables d'occuper un tel poste. Et c'est encore plus vrai dans des communes importantes. C'est le cas dans le département. La preuve : à Laval, Mayenne et Chateau-Gontier-sur-Mayenne, ce sont des hommes qui sont ou qui seront aux responsabilités.

►►ECOUTEZ