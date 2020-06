Elections Municipales - En Mayenne, une triangulaire dans une commune de 1.600 habitants

12 communes concernées par le second tour des élections municipales dimanche en Mayenne. Un duel très classique entre une liste de gauche et une liste droite/centre à Laval et deux triangulaires à Mayenne et à Saint-Jean-sur-Mayenne.

Saint-Jean-sur-Mayenne est un village paisible situé à une quinzaine de kilomètres de Laval. Un village de moins de 2.000 habitants où la campagne municipale est aussi rude que dans une commune beaucoup plus importante. Trois listes s'affrontent. Au 1er tour, en mars dernier, c'est Denis Morvan qui avait basculé en tête devant le maire sortant Olivier Barré, 13 voix d'écart seulement entre les deux hommes. Virginie Dufrou, en 3ème position, avait décidé de se maintenir.

Rude bataille à Saint-Jean-sur-Mayenne Copier

La principale interrogation du second tour, c'est évidemment la participation. Les électrices et électeurs redouteront-ils d'aller voter en pleine crise sanitaire ? Le 15 mars dernier, l'abstention avait atteint 56% en Mayenne.