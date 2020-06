Elections municipales en Mayenne : on vote ce dimanche dans 12 communes

Ce dimanche 28 juin se tient le second tour des élections municipales. Dans le département, les électrices et électeurs sont appelés aux urnes dans 12 communes dont Laval et Mayenne.

43.572 électrices et électeurs mayennais sont invités à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche pour le second tour des élections municipales. 12 communes sont concernées avec 2 triangulaires à Mayenne, la 3ème ville la plus peuplé du département mais aussi, et c'est plus rare dans le village de Saint-Jean-sur-Mayenne, 1.600 habitants. À Laval, 2 candidats s'affrontent, un traditionnel duel gauche-droite.

Une des interrogations de ce second tour c'est la participation. Au 1er tour, le taux d'abstention avait atteint les 56%. Depuis, l'épidémie du coronavirus a ralenti et les électeurs pourraient être plus nombreux à se déplacer. Il est encore possible en tout cas ce samedi de faire une procuration. A Mayenne, c'est à la gendarmerie jusqu'en milieu d'après midi et à Laval au commissariat de police.

On vote donc dans 12 communes et pourtant au lendemain du 1er tour, 17 étaient concernées. Que s'est-il passé entre-temps ? A Lévaré, Couptrains Senonnes, Vieuvy et Athée, il n'y a pas eu de nouveaux candidats à se déclarer pour compléter les listes. Ce sont toutes des communes de moins de 1.000 habitants et dans ce cas le code électoral prévoit de geler tout simplement les résultats du premier tour même si les listes sont incomplètes.

Second tour des municipales à Laval, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne, Champgénéteux, Charchigné, Gesvres, Niafles, Le Pas, Le Ribay, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Quentin-les-Anges et Vimarcé.