Élections municipales en Occitanie : plusieurs communes sans candidat

Ce jeudi 27 février marquait la date limite de dépôt de candidature en Préfecture pour les listes candidates aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Le détail sera donné petit à petit par l'État, mais on sait déjà que quatre communes d'Occitanie n'auront pas de candidats lors des élections des 15 et 22 mars prochain. Trois sont situées dans le Lot (Lauzès, Sabadel-Lauzès et Orniac) et une dans le Gers (Courties). Certains maires évoquent une perte de responsabilité au profit de la communauté de communes et d'un manque de moyens pour agir.

Manque de volontés ?

Pour Patrick de Toffoli, maire de Sabadel-Lauzès, il n'est "pas si difficile que ça", d'être maire, il déplore le manque de volontés dans son village. Lui ne se représente pas, il s'estime trop âgé, à 71 ans. Il a pensé à la fusion avec d'autres communes, "mais il y a l'esprit de clochers, nous n'avons pas trouvé assez d’affinités, ça nous a fait peur", explique-t-il en parlant notamment de la gestion des finances.

Que devient une commune sans candidat ?

La loi a prévu cette situation, c'est la Préfecture qui prendra la main dans ces quatre communes. Le Préfet désignera une délégation spéciale qui se chargera des affaires courantes dans ces municipalités (pas de votes de budget par exemple) en attendant une nouvelle élection. Si au bout du compte, personne ne souhaite se dévouer, le Préfet peut alors prononcer la dissolution de la commune, qui sera rattachée à une autre, voisine.