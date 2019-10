La France insoumise a dévoilé sa stratégie pour les élections municipales de mars prochain. Les Insoumis seront présents sur des listes ou en mèneront à Nancy, Vandoeuvre, Val de Briey, Joeuf et Epinal.

Elections municipales : la France insoumise présente dans cinq communes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges

La France insoumise a dévoilé sa stratégie pour les élections municipales en Lorraine. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa stratégie pour 272 communes dans tout le pays. Les Insoumis seront présents sur des listes ou mèneront des listes dites citoyennes à Nancy, Vandoeuvre, Joeuf, Val de Briey et Epinal, en ce qui concerne la Meurthe et Moselle et les Vosges.

Nordine Jouira, chef de file à Nancy

La France Insoumise reste sur des élections européennes décevantes avec 6,31% au niveau national , 5,74% à Nancy par exemple. Mais pour Nordine Jouira, ancien candidat aux législatives en 2017 (12,54% sur Nancy), chef de file désigné par le parti pour mener la campagne à Nancy, la France insoumise doit faire entendre sa voix au niveau communal :

"Ce n'est pas parce que ce sont les élections municipales que l'on va rentrer chez nous et regarder le train passer. Nous voulons être acteurs dans le processus des municipales parce qu'on a des choses à dire, des revendications à porter, des combats à mener, parce que les enjeux économiques, sociaux et écologiques sont tellement importants à l'échelon communal que notre force doit être au rendez-vous."

Nordine Jouira qui insiste sur le fait que cette liste sera ouverte à la société civile, il parle de "liste citoyenne soutenue par la France insoumise".