Elections Municipales : le député Modem Michel Fanget candidat à la mairie de Clermont-Ferrand

Une semaine après les européennes, le député Modem du Puy-de-Dôme a décidé de médiatiser sa candidature aux municipales de 2020. Reste à obtenir l'investiture de la majorité présidentielle. Et ce n'est pas gagné pour Michel Fanget...

Clermont-Ferrand, France

La bataille des municipales est bel et bien lancée ! Michel Fanget est sorti du bois médiatique ce lundi en justifiant sa candidature à la mairie de Clermont-Ferrand en 2020. Officiellement, le député puydômois Modem a attendu l'issue du scrutin des européennes pour se positionner : "Je suis candidat pour devenir maire de Clermont-Ferrand dans le respect des procédures nationales d’investiture et du rassemblement du pôle central de la majorité qui rassemble le Modem Agir et LREM".

Candidat à la candidature

L'envoi du SMS aux médias pour acter cette candidature intervient alors que La République En Marche vient fraîchement de nommer le porte-parole du parti présidentiel sur la métropole clermontoise. Il s'agit d'Eric Faidy, cadre chez Michelin et président de l'association des résidents du quartier du Port. De là à penser qu'il sera lui aussi candidat, c'est plus que probable. Ce qui pourrait considérablement contrarier les plans et l'ambition de Michel Fanget. Officiellement, les candidatures pourraient être examinées d'ici la fin juin par une commission regroupant La République en Marche et le Modem.

Le logiciel a changé

Selon Michel Fanget, le contexte politique a changé depuis la semaine dernière. "Avec le résultat des élections européennes, le logiciel a changé et dans les grandes villes, la politique nationale compte beaucoup". Michel Fanget avait obtenu 8% des voix au 1er tour des municipales en 2014, mais il n'avait pas trouvé d'accord avec le candidat, alors UMP de l'époque, Jean-Pierre Brenas.

Les mandats de Michel Fanget