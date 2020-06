Elections municipales: le deuxième tour commence maintenant

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin. Les candidats ont jusqu'à mardi 18 heures pour déposer leur liste ou leur nom dans les préfectures et sous-préfectures de la région. Avant une campagne de trois semaines, qui devra respecter les règles sanitaires.

Les bureaux de vote de 211 communes auvergnates seront ouverts le 28 juin (32 dans l'Allier, 63 dans le Cantal, 41 en Haute-Loire et 75 dans le Puy-de-Dôme). Il faudra voter dans les plus grandes communes, comme Clermont, ou dans des plus petites, parfois pour désigner un seul conseiller municipal, comme à Montpensier. A 26 jours de ce second tour, la campagne commence: administrativement, puisque les candidats ont jusqu'à mardi 18 heures pour déposer leur liste, et politiquement.

Les points chaud en Auvergne

Le second tour s'annonce difficile à prévoir dans plusieurs villes où le ballottage est serré. C'est le cas par exemple à Thiers, Saint-Flour ou Riom. Dans cette ville, les deux listes de gauche totalisent 51% des voix mais leur division pourrait faire les affaires du maire sortant Pierre Pécoul. Tout dépend des alliances éventuelles qui pourraient se nouer au dernier moment. Il y a aussi le cas particulier de Vic-sur-Cère où les deux listes ont obtenu le même nombre de voix le 15 mars derniers.

Cela pourrait être compliqué également à Montluçon où quatre listes peuvent se maintenir sur les huit étaient présentes au 1er tour (le record en Auvergne). A Aurillac, il reste trois listes avec une question: est-ce que les deux listes d'opposition (LR et LREM) au maire sortant, Pierre Mathonier vont fusionner? En revanche pour Moulins et Clermont-Ferrand, le suspense est très limité: Pierre-André Périssol et Olivier Bianchi, les maires sortants, sont en ballottage très favorable.

Le cas particulier clermontois

Même si l'élection semble jouée à Clermont, il existe un petit suspense, celui d'une fusion éventuelle entre les listes du Républicain Jean-Pierre Brenas et du Candidat La République En Marche Eric Faidy. Ils ont obtenu respectivement 20,74 et 15,54% des voix au premier tour, loin derrière les 38% de la liste d'Olivier Bianchi, et l'idée d'une fusion plane depuis sur cette campagne. Jean-Pierre Brenas avait évoqué l'idée dès le soir du premier tour, la crise sanitaire a laissé les choses en l'état mais les discussions ont été lancées il y a quelques jours entre les deux camps, une fois la date du second tour confirmée.

Des négociations où apparemment a soufflé le chaud et le froid, pour finir par se refroidir définitivement. La volonté commune de s'opposer à Olivier Bianchi ne semble pas suffisante. Sans oublier que Jean-Pierre Brenas avait déjà fusionné avec Michel Fanget avant le premier tour, pour former une liste dite de la droite et du centre, difficile de faire une alliance à trois.

Jean-Pierre Brenas a prévu de déposer sa liste au dernier moment ce mardi et, en attendant, il a décidé de ne pas s'exprimer avant. Eric Faidy ne dit rien lui non plus. Pendant que ses opposants font planer le suspense, Olivier Bianchi a publié une lettre aux clermontois ce lundi. Il part en avance sur ses adversaires, comme cela avait déjà été le cas avant le premier tour, lorsqu'il avait présenté sa liste bien avant tout le monde.

Ce qui change par rapport au 15 mars

Le premier tour avait été marqué par une abstention record, juste avant le confinement, ce sera une nouvelle fois la grande inconnue le 28 juin. La situation sanitaire semble s'améliorer mais est-ce que ce sera suffisant pour inciter les auvergnats à aller voter?

La crise sanitaire pourrait également avoir changé la donne politique. Les élus en place ont dû gérer une situation difficile, en particulier le déconfinement. Ils pourraient bénéficier d'une prime au maire sortant renforcée.