Elections municipales : Le paysage politique commence à se préciser sur Firminy

Firminy, France

Dans le lot des surprises de cette campagne, le ralliement de la socialiste Laurence JUBAN, adjointe sortante à la liste de Christian Bourbon qui sera soutenu par la République en Marche. Elle tient à rester socialiste, mais Johann CESA, le premier secrétaire PS du département de la Loire explique qu'elle n'aura pas le soutien de sa formation d'origine qui refuse de cautionner la politique menée en ce moment par le gouvernement.

Le parti communiste a dès le départ de cette affaire avait décidé de retirer son soutien au maire sortant pour monter une autre liste sans lui. Ce qui n’empêche pas Marc Petit de continuer à clamer son innocence et sans doute de vouloir lui aussi monter sa propre liste.

Laurence Juban l’une des adjointe socialistes de Marc Petit a décidé elle de rejoindre la Liste de Christian Bourbon adoubé par la République en Marche. Et du coup le parti socialiste de la Loire annonce ne pas soutenir la démarche de Laurence Juban et soutenir la liste de Gauche qui sera conduite par le parti communiste. Une liste dont on ne connait pas encore à ce jour le chef de file, même si l’on imagine que la sénatrice Cécile Cuckierman s’interroge en ce moment sur l’opportunité de se lancer dans la campagne.

Pour compléter le paysage il faut aussi citer dans les candidatures annoncées, celle de Julien Luya pour Les Républicains soutenu par l’ancien maire Dino Cinieri et celle de Jean Paul Valour candidat en 2014 pour le Front National dont il ne veut plus entendre parler, et qui se tourne aujourd’hui vers le mouvement «Patriotes» de Florian Philippot, mais laisse aussi la porte ouverte à «Debout la France» le parti de Nicolas Dupont-Aignan.