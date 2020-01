Élections municipales : le préfet de la Dordogne fait campagne sur le campus de Périgueux

Périgueux, France

Les étudiants du campus de la Grenadière à Périgueux ont reçu une visite inhabituelle ce vendredi 31 janvier. Le préfet de la Dordogne s'est rendu sur place pour convaincre ceux qui ne l'étaient pas encore de s'inscrire sur les listes électorales en vue des municipales des 15 et 22 mars prochains.

Les démarches peuvent se faire en ligne

Plutôt réceptifs, plusieurs jeunes qui passaient par le hall principal de l'IUT ont noté comment vérifier en ligne leur situation électorale sur le site www.demarches.interieur.gouv. "Il suffit de se rendre dans la rubrique élections et interroger sa situation électorale" explique, tablette tactile à la main, Frédéric Périssat. Et les démarches peuvent s'effectuer en ligne jusqu'au 7 février précise le représentant de l'Etat dans le département.

C'est un devoir de voter, et je trouve ça bien de le faire" Anthéa, 18 ans

Élève en gestion urbaine à l'IUT de Périgueux, Anthéa, 18 ans et originaire de Montpellier dans l'Hérault, a profité de l'occasion pour demander au préfet comment faire pour voter en Dordogne. "C'est important de voter explique-t-elle. En tant que femme surtout et parce que je suis citoyenne française. Je connais beaucoup de personnes élues dans des communes, y compris dans ma famille, et qui souvent me disent qu'il faut que je le fasse, du coup je me sens obligée, et de toutes façons, c'est un devoir, et je trouve ça bien de le faire".

La préfecture avait installé un stand d'information dans le hall de l'IUT de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Mobiliser les jeunes

"Nous sommes là pour mobiliser les jeunes pour qu'ils puissent s'inscrire en ligne ou changer d'adresse en ligne explique Frédéric Périssat. Sachant que la date limite d'inscription est le 7 février pour un vote le 15 mars". Le préfet qui n'hésite pas à répondre aux questions, même si elles n'ont pas de rapport avec les élections. Jérémy, 20 ans, de Lalinde, élève en carrière sociale option gestion urbaine lui a ainsi demandé en quoi consistait son métier et combien durait sa mission dans un département. "Le préfet a un CDD hebdomadaire lui a répondu sur le ton de la plaisanterie Frédéric Périssat. C'est à dire que tous les mercredis, en Conseil des ministres, sur proposition du premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, le président de la République décide de nommer un préfet ou de mettre fin aux fonctions d'un préfet ". "Dans notre filière, nous serons amenés à faire des diagnostics de territoires, explique Jérémy, à être en contact avec les élus, les acteurs sociaux, les agents de l'Etat. Et pour une fois que j'ai un préfet sous la main, j'en profite! lâche-t-il avec un sourire.