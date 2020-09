Élections municipales : le résultat de trois communes de Charente-Maritime devant le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Poitiers examinait ce 2 septembre les recours déposés par des candidats aux élections municipales battus en Charente-Maritime. Il s'agit des anciens maires de Saint-Georges d'Oléron, Ciré-d'Aunis et Saint-Sulpice de Royan. Ils veulent faire annuler l'élection municipale parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas été loyale.

Le motif principal, pour faire annuler le premier et unique tour dans ces communes, c'est le contexte général dans laquelle elles se sont tenues. Ils accusent l'épidémie de coronavirus d'être responsable de leurs défaites. Pour eux le contexte sanitaire a causé une abstention record : 58 % au premier tour cette année en CharenteMaritime. C'est dix points de plus qu'en 2014, et donc pour les trois élus, ça a faussé l'élection.

De faible chance d'aboutir

Les recours ont assez peu de chance d'aboutir. Pour en avoir une idée, il faut regarder les conclusions des rapporteurs publics. Les juges administratifs suivent le plus souvent leurs avis. Pour les trois affaires, les rapporteurs ont demandé le rejet des contestations. Selon eux, le contexte sanitaire n'est donc pas une cause suffisante.

Le nombre de voix entre les listes n'est pas non plus un argument pour faire annuler l'élection. Les juges administratifs annulent un scrutin seulement quand il n'y a que quelques voix d'écart. Là, il y a à chaque fois entre 50 et 100 bulletins de différence, et pour ces petites communes, c'est assez important. Après, on est dans une situation exceptionnelle et les juges ont très peu de jurisprudence sur laquelle s'appuyer. Selon la nouvelle maire de Ciré-d'Aunis, avocate de métier, les magistrats ont toute la liberté pour trancher et ils peuvent parfois être surprenant.