Municipales 2020 : au second tour, la participation en baisse à midi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Le second tour des élections municipales se tient ce dimanche dans 115 communes de Seine-Maritime et de l'Eure, parmi lesquelles Rouen, Le Havre et Evreux. A la mi journée, la participation est en baisse par rapport au premier tour pour s'établir à 17,04% en Seine-Maritime et 15,88% dans l'Eure.