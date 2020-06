Elections municipales : Léonore Moncond'huy est l'invitée de France Bleu Poitou

Sa liste a totalisé 23,89% des voix au premier tour : la candidate de la liste "Poitiers collectif" pour le second tour des élections municipales à Poitiers était l'invitée de France Bleu Poitou, mardi 23 juin. Elle a détaillé son projet pour la ville.

-Sur la convention citoyenne et les propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :

C'est un dispositif très intéressant qui montre bien que lorsqu'on se donne les moyens d'avoir une forme démocratique nouvelle avec de vraies ambitions, ces 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qu'on leur donne la parole et les moyens de comprendre la situation ils aboutissent à des propositions très écologiques, très intéressantes, très engagées et qui correspondent à ce que l'on porte dans notre projet. La société est mure pour changer son logiciel politique notamment par la démocratie participative.

-le vélo dans Poitiers :

Je me déplace souvent dans Poitiers à vélo et sans assistance électrique, et je constate combien il est difficile de se sentir en sécurité sur de nombreuses voies mais le vélo ne doit pas être qu'une mode, il ne s'agit pas de mettre des pistes cyclables à droite, à gauche, il s'agit de penser la ville, à partir des pratiques réelles, inaugurer la piste sur la "pénétrante" alors que les poitevins privilégient l'axe centre ville- faubourg du pont neuf pour aller jusqu'à l'Université.

-Aménagement du centre ville :

Nous souhaitons vraiment mettre en oeuvre toute une politique qui permettent aux poitevins et aux poitevines de venir profiter de ce cœur de ville; ça passe par des marchés éphémère.

-sur le sport :

Il est hors de question de vouloir opposer sport amateur et le sport pro, c'est absurde, on soutient le sport pour toutes et tous. Que chaque enfant sache nager et rouler à vélo voilà ce qui est au coeur des compétences de la mairie, on doit développer l'activité physique au quotidien et que les clubs pro soient ouverts sur la ville oui !