Elections municipales: les Alpes-Maritimes restent une terre politique pour Les Républicains

Malgré ou peut-être grâce à l'abstention de nombreux maires sont réélu au premier tour. Des maires LR. Ce qui permettait au président départemental des Républicains, Eric Ciotti de se féliciter pour son parti. Des résultats qui permettent d'affirmer ce matin que les Alpes-Maritimes restent une terre LR. La preuve avec les plus grande ville de la côte d'Azur en nombre d'habitants. La réélection de David Lisnard à Cannes, de Jean Leonetti à Antibes, de Jerome Viaud à Grasse, de Michèle Tabarot au Cannet, Joseph Ségura à Saint-Laurent-du-Var ou de Xavier Beck à Cap d'Ail. Et ce n'est peut être pas fini, Nice et Cagnes-sur-Mer, respectivement première et quatrième ville du département ont deux candidats LR en ballottage très favorable.