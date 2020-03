Élections municipales : à Aubusson, les citoyens entre espoirs et désillusions

Avant le premier tour des élections municipales, prévu ce 15 mars, quelles sont les attentes des habitants d'Aubusson ? Nous avons posé la question à ceux qui vivent et travaillent dans la troisième plus grande ville de la Creuse.

À Aubusson, quatrième plus grande ville de la Creuse, 4 listes s'affrontent pour le fauteuil de maire. À moins de deux semaines du premier tour des élections municipales, prévu ce 15 mars, quelles sont les attentes des citoyens et des commerçants ?

Une dette très lourde

Quand on demande à Jean-Luc, habitant d'Aubusson ce qu'ils attendent de ces élections municipales, la réponse fuse : "pas grand chose". "La ville est endettée, et on sera encore endettés" commente, désabusé, cet habitant d'Aubusson. Il ne croit pas que le maire puisse changer quoi que ce soit à cet état de fait : "de toute façons il est contrôlé. Ça se voit : il n'y a pas d'investissements parce qu'il n'y a pas d'argent".

Aubusson, en effet, est très endettée : 9 millions d' euros de dette en 2018, soit près de 2 600 euros par habitant. La commune se situe sur ce plan là bien au dessus de la moyenne nationale. Un récent rapport de la Cour des comptes souligne une situation financière compliquée.

Des commerces nombreux

Les commerçants sont nombreux à Aubusson, qui est l'une des villes qui compte le plus de boutiques en centre-ville dans le Limousin. Pour le moment, il y a peu de grandes surfaces, ce dont se félicitent les commerçants qui craignent de finir "comme à Guéret, où le centre ville est mort" résume Jérôme, antiquaire Son commerce, située dans le bas de la ville, à proximité du marché, tourne plutôt bien, notamment grâce à la Cité de la tapisserie, qui attire du monde. C'est plus compliqué pour les commerçants situés dans le haut de la ville, où il y a moins de passage. Plusieurs commerces y ont fermé.

C'est triste Aubusson

Certains citoyens du haut de la ville, comme Julien et Damien, se montrent particulièrement critiques : "il y a de moins en moins de gens à Aubusson. On est passé de plus de 5 000 habitants, à même pas 4 000. C'est fini". Aubusson a perdu 23% de sa population en 15 ans, entre 1999 et 2014, selon l'INSEE

Les 4 listes qui se présentent à Aubusson :

- "Tissons ensemble l'avenir d'Aubusson" de Catherine Debaenst

- "Aubusson naturellement" de Michel Moine

- "Rassembler pour Aubusson" de Jean-Luc Léger

- "Démocratie vivante aubussonnaise" de Jean-Luc Pissaloux