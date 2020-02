Elections municipales : les avocats du barreau de Limoges présentent la liste "le droit pour vous"

Les avocats du barreau de Limoges ont décidé de présenter leur propre liste : "le droit pour vous". Il s'agit de la dixième liste annoncée pour les municipales, à Limoges. Les avocats limougeauds, comme leurs confères de Dijon avant eux, veulent profiter de l'occasion pour occuper l'espace politique et se faire entendre sur la réforme des retraites notamment. La création de cette liste, qui a été votée à l'unanimité par le conseil de l'ordre, est tout ce qu'il y a de plus sérieux pour Frédéric Olivé, le bâtonnier de Limoges : "Le geste n'est pas anodin ou humoristique ou médiatique, car il faut toujours prendre la parole quand on peut la prendre et quelque soit le scrutin", avant d'ajouter : "nous allons construire un programme sur toutes les questions qui se posent dans une ville". Et à la question serez vous tête de liste ? Le bâtonnier répond :_"il paraît!"_Les avocats ont jusqu'au 27 février prochain pour déposer officiellement leur liste de 55 noms.