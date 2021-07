Élections municipales : les habitants de Grez-en-Bouère aux urnes pour la 3e fois en moins de deux ans

Les habitants de Grez-en-Bouère, dans le sud du département, seront appelés aux urnes en septembre pour de nouvelles élections municipales. C'est la troisième fois en moins de deux ans. Cinq conseillers ont récemment démissionné : raisons personnelles, politiques, incompatibilité d'humeur. Le maire Didier Boulay, élu à l'automne 2019 et réélu quelques mois plus tard, ne se représentera pas et reprendra ses activités professionnelles comme salarié d'une entreprise. D'ici le scrutin, il va gérer les affaires courantes de la commune.

Dans les communes de 1.000 habitants et plus, comme Grez-en-Bouère, il n'y a pas d'élection complémentaire où s'applique le scrutin de liste. Le renouvellement du conseil est nécessairement intégral. Il intervient dans les cas suivants :