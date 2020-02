Elections municipales : les Jeunes Agriculteurs de Moselle veulent s'engager pour défendre les paysans

Moselle, France

Les agriculteurs ont-ils perdu la main sur la vie locale ? En 1950, la proportion des agriculteurs exerçant la fonction de maire était de 50%. Elle est tombée à 18% en 2001, et sans doute encore beaucoup moins aujourd'hui. "La démographie agricole n'est plus la même", commente Germain Bach, exploitant à Laquenexy et président des Jeunes Agriculteurs de Moselle et invité de France Bleu Lorraine, "ce qui a changé aussi, c'est la volonté et les temps des personnes pour s'engager".

Pesticides et urbanisme

Pour les responsables des syndicats agricoles, il est urgent que la profession réinvestisse les conseils municipaux et communautaires pour faire entendre leur point de vue. Car les enjeux sont nombreux pour les paysans d'aujourd'hui. C'est par exemple à l'initiative de plusieurs maires que le gouvernement a décidé des "zones de non-traitement", c'est à dire la distance minimale à respecter entre les cultures et les habitations pour l'épandage des pesticides. C'est également au niveau local que se décident les plans d'urbanismes qui grignotent régulièrement des terres agricoles au profit de constructions neuves. "En moyenne sur les dix dernières années, 350 hectares de terres perdues par an pour le monde agricole" estime Germain Bach.

Défense de la ruralité

Il en va selon l'agriculteur de la défense de la ruralité. "Quant on voit qu'on est obligé de voter une loi à Paris pour défendre le bruit des cloches, le bruit des vaches ou celui des tracteurs en été, c'est qu'on est vraiment tombé très bas."

Si Germain Bach assure que les agriculteurs sont d'ores et déjà nombreux à s'engager dans les zones rurales, il concède que c'est moins le cas dans les communes proches des grandes agglomérations.