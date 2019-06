Elections municipales : LREM devrait investir Gérard Chemla à Reims, le point dans la Marne et les Ardennes

Reims, France

Il a déjà acheté son billet de train ! Parce que, dit-il avec le sourire « avec le TGV, si vous ne le réservez pas en avance, vous risquez de faire le voyage debout. » Gérard Chemla devrait bien être en début d’après-midi, ce lundi, au Loft Sévigné, dans le troisième arrondissement de Paris, où La République en Marche doit annoncer une quinzaine de candidats aux municipales 2020.

L’avocat devrait, sauf énorme surprise être investi, et porter, dans un peu moins d’un an, l’étiquette de la majorité présidentielle pour les élections municipales de Reims. Marcheur de la première heure, il a lancé sa carrière politique en même temps que celle de La République en Marche, et a fait la campagne d’Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Un succès pour lequel il espérait un renvoi d’ascenseur, et l’investiture pour les élections législatives suivantes.

Las, dans la première circonscription de la Marne, celle de Reims-Nord La République en Marche a finalement décidé de ne pas présenter de candidat "officiel" pour ne pas faire barrage à la liste LR conduite par Valérie Beauvais, et son suppléant, le sortant Arnaud Robinet, jugés "Macron-compatibles". Gérard Chemla, ira, quand même, sans étiquette, et arrivera même en tête au premier tour, avec 28,3% des voix, avant d’être battu au deuxième, Valérie Beauvais rassemblant 55,35% des suffrages.

L’avocat, qui a notamment plaidé dans les affaires Fourniret, des attentats du Bataclan, ou encore Vincent Lambert tiendra donc sa revanche, et sa première campagne avec LREM. « Les législatives m'ont montré que l'on pouvait, dans la recherche de l'ambiguïté, tromper son monde, analyse-t-il. Et que ça fonctionnait. On a fait de la politique telle qu’on la connait depuis trop longtemps, avec un seul objectif : être élu. » « Moi, je n’ai pas changé, ajoute-t-il. Mon credo est le même : je suis dans la vie, dans le travail. Je dis ce que ferai, et je fais ce que dit ».

Il a crée, depuis juin 2018, une association, Osons Reims, une sorte de micro-parti, soutenu par LREM, pour porter sa campagne. Une association qui est allée interroger les Rémois, pour construite l’esquisse d'un programme.

Reims, ville prioritaire pour LREM

Il devrait donc faire au maire actuel Arnaud Robinet (LR) qui n'a toujours pas officialisé sa candidature. Reims était l'une des villes prioritaires pour LREM, elle l'est devenue d'autant plus depuis qu'Arnaud Robinet, longtemps considéré comme "Macron-compatible", a annoncé qu'il allait voter pour la liste Les Républicains de François-Xavier-Bellamy aux élections européennes, et qu'il restait dans son parti. Et pourtant, s'il est de nouveau candidat, il ne le sera pas forcément, dit-il, sous l'étiquette des Républicains.

Gérard Chemla devrait donc être préféré, dans la dernière ligne droite, à celui qui est le responsable des élections pour LREM dans la Marne, le chef d'entreprise rémois, Moussa Ouarouss, pour qui « on est une seule et même famille politique ». Mais celui, qui, lui aussi, a créé un micro-parti, Ambition Reims, rechigne a dire s’il soutiendra le candidat LREM, s’il s’agit de Gérard Chemla. « Tout dépend. Notre but, c’est que les idées et le projet d’Ambition Reims aboutisse. S’il y a un accord avec la personne qui portera ce projet-là, on verra »

Au total, environ 1 000 candidats seront investis par la commission parisienne, dans les villes de plus de 9 000 habitants, entre investitures de candidats du sérail, comme Gérard Chemla, ou soutien aux maires actuels, ou aux opposants locaux. Lundi, les cas de Reims donc, mais aussi d'une quinzaine d'autres communes comme Perpignan ou Thionville, seront annoncés. Pour les autres, il faudra encore attendre quelques mois.

Un candidat LREM désigné à Châlons ?

La commission d’investiture parisienne devra aussi se prononcer, dans les mois à venir sur les autres villes de la Marne de plus de 9 000 habitants : Tinqueux, dans l’agglomération rémoise, Châlons-en-Champagne, Epernay, et Vitry-le-François.

Le cas le plus clair est celui d’Epernay. LREM devrait apporter son soutien, s’il se représente à Franck Leroy, maire de centre-droit, ex-UDI, qui avait annoncé, sur France Bleu Champagne-Ardenne, qu’il voterait pour La République en Marche aux élections européennes. Il a d'ailleurs signé au début du mois l’appel des 72 élus locaux pour soutenir Emmanuel Macron.

« Il y a un maire où il y a une très bonne entente depuis un bout de temps, avec qui on travaille déjà ensemble sur pas mal de choses. Je pense qu’il n’y a pas d’intérêt à présenter une liste en face », estime Moussa Ouarouss, qui cite aussi l’exemple de Vitry-le-François. Là, il devrait y avoir un soutien LREM au maire sortant, le socialiste Jean-Pierre Bouquet. Une idée guidée par le fait que le Rassemblement national y fait de très bons scores, notamment aux dernières élections européennes (39%), avec un objectif de ne pas courir de risque de partition des voix.

Restera à trancher dans les prochains mois, le cas de Châlons-en-Champagne, où Benoist Apparu n’est pas sûr de repartir pour un nouveau mandat.

Son premier adjoint, Gérard Lebas a signé le même appel que Franck Leroy, de soutien au gouvernement LREM. Mais, selon Moussa Ouarouss, la commission parisienne désignerait un candidat. « Châlons est l'une des priorités, nous aurons un candidat ou une candidate.» Mais rien ne serait encore décidé, y compris un soutien à l'un ou l'autre des acteurs locaux actuels. L'autre cas qui devra être tranché par la commission nationale, c'est celui de Tinqueux, où le maire de droite Jean-Pierre Fortuné est bien installé, après quatre mandats, et n’a pas peur d’une éventuelle liste En Marche. « Cela fait quatre mandats que d’autres listes essaient de conquérir Tinqueux… Je leur souhaite bonne chance. »

Ardennes : un soutien à Boris Ravingon à Charleville-Mézières ?

Dans les Ardennes, les deux villes de plus de 9 000 habitants, Charleville-Mézières et Sedan, ne seront pas non plus concernées par la salve d’annonces de La République en Marche de lundi. La décision devrait être prise, de Paris, à la rentrée.

A Charleville-Mézières, on s’orienterait vers un soutien de La République en Marche, au maire actuel, de centre-droit, Boris Ravignon, s’il est candidat à sa réélection. D’autant que plusieurs des membres de sa majorité municipales sont adhérents à LREM.

« Son projet est ambitieux, relève Estelle Drion, référente En Marche dans les Ardennes. Il a à cœur d’essayer de mettre en place un certain nombre de renouvellements. Je ne peux pas encore vous affirmer aujourd’hui que nous le soutiendrions. On est encore en réflexion, mais on le pressent de cette manière. »

Un comité politique qui rayonne sur l'ensemble du territoire

A Sedan, la situation est moins claire. Le maire de Gauche Didier Herbillon a dit, dès début 2018 qu’il serait candidat pour un troisième mandat. A Gauche, mais sans revendiquer d’étiquette, il parlait cette semaine, dans l’Union, d’une "liste d’ouverture". « Nous avons des adjoints à la mairie qui adhérent aux projets de La République en Marche, reprend Estelle Drion, sans citer de noms. Mais nous avons aussi des militants, et nous devons consulter les uns et les autres avant de prendre une décision ». Bref, un candidat pourrait être présenté, sous l'étiquette de La République en Marche, qui a constitué, dans les Ardennes, un comité politique qui « rayonne sur l’ensemble du territoire, de la vallée de la Meuse, à Rethel en passant par les portes du Luxembourg, Sedan et Charleville ».