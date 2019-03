Elections municipales : Marlène Schiappa pourrait être candidate à Marseille en 2020

Marseille, France

Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, pourrait être candidate aux élections municipales de Marseille en 2020. Des responsables de La République en marche plaideraient pour sa candidature selon le quotidien La Provence. Une rumeur que ne plait pas du tout aux élus de la majorité municipale à Marseille. Le président du groupe Les Républicains au conseil municipal, Yves Moraine s'est ainsi empressé de réagir ce samedi, ironisant sur une possible candidature de la secrétaire d'Etat.

"Après Castaner ...le Président de la République songerait donc à parachuter la Ministre la plus à gauche du gouvernement ! Celle qui n’a pas hésité à comparer les sympathisants de la Manif pour Tous ...au terrorisme islamique…"

"Ce serait un plaisir de l’affronter !" prévient d'ores-et-déjà Yves Moraine, qui a également réagi sur les réseaux sociaux avec une certaine dérision.

Après #Schiappa comme candidate aux municipales, doit-on s’attendre à Hanouna comme 1er adjoint ? — Yves Moraine (@YvesMoraine) March 2, 2019

Pour le chef de fil de la majorité municipale, cette possible candidature, "c’est le signe que la Macronie a peu d’estime pour les représentants locaux de La République En Marche," explique Yves Moraine qui appelle à poursuivre sa majorité marseillaise à "réaliser une indispensable union, préparer un projet solide et ambitieux, ouvrir grand les portes à la société civile Marseillaise."

La République en Marche ne dément pas

La République en Marche des Bouches-du-Rhône a également réagi à la publication de cet article samedi. Dans un communiqué, le parti politique ne dément pas une possible candidature de Marlène Schiappa et affirme que "toutes les hypothèses sont sur la table, et toutes les ambitions sont légitimes" et rappelle que "le choix du candidat ou de la candidate investi/e se fera dans le respect de tous et notamment dans le respect des procédures internes au mouvement." Tandis que sur les réseaux sociaux, des responsables LREM dans les Bouches-du-Rhône se sont fendus de tweets à l'instar de Gérard Blanc.

Merci de l’intérêt porté à notre travail de fond en vue des municipales à Marseille. Notre ville attend un renouveau profond de son mode de gouvernance et de son personnel politique. Depuis le début de l’année 2019, une équipe de campagne (Team Marseille) est ainsi au travail pic.twitter.com/PfXFMVHIS0 — Gerard Blanc (@bhoygary1) March 2, 2019

Marlène Schiappa n'a pour le moment pas réagi à cette rumeur de candidature. Mais il est certain que le secrétaire d'Etat de 36 ans a des attaches dans la cité phocéenne. Son mari, Cédric Bruguière, est originaire de Marseille. Au août dernier, elle était d'ailleurs venue passer quelques jours de vacances auprès de sa belle-famille avant d’être aperçue en octobre au stade Vélodrome.