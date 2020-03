Premier tour des élections municipales : mesures de précaution à cause du Covid-19 pour voter à Chambéry

"Je vous invite à vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique et lire les consignes de sécurité." À côté d'une table disposée à l'entrée de la salle de vote, une employée municipale vêtue d'un gilet rouge veille au grain : "Je suis chargée de rappeler aux gens les gestes à adopter, je les oriente et je leur demande de respecter les distances de sécurité. [...] Je ne sais pas s'ils sont très sensibilisés à ce qu'il se passe. Tout à l'heure, un monsieur n'était pas content, il ne voulait pas se laver les mains, il disait qu'il l'avait fait chez lui avant de venir."

Un mètre de distance entre chaque votant

Un mètre entre chaque votant, voilà la consigne. Au sol, des bandes de scotchs rouges et blanches indiquent le tracé pour se rendre jusqu'à l'isoloir. Elles sont d'ailleurs disposées de façon à ce que les gens n'aient pas besoin de toucher les rideaux à leur entrée. L'objectif, éviter les contacts au maximum.

Les bandes blanches et rouges indiquent le chemin à suivre vers les cabines puis l'urne © Radio France - Nelly Assénat

Du côté des votants, les avis sont partagés. Certains sont inquiets, ils sont venus avec leur stylo. Les autres, moins prévoyants, utilisent celui prêté par le personnel en mairie, qui le désinfecte immédiatement après utilisation. Pas ou peu de masque de protection non plus, certains ne se lavent pas les mains, en revanche quelques personnes sont emmitouflées dans leurs écharpes. Un jeune votant a le sourire, c'est un dimanche presque comme les autres : "On est parti à la boulangerie et on s'est dit « allez, on va aller voter quand même. »"

Lecture des consignes et gel hydroalcoolique, passage obligé avant d'aller voter © Radio France - Nelly Assénat

L'abstention est redoutée

Néanmoins, tous s'accordent à dire qu'il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité, pour protéger les personnes vulnérables et ne pas propager le virus. Pierre Perez préside le bureau de vote à la mairie de Chambéry et pilote les 35 autres bureaux de vote de la ville. Il craint que peu de gens fassent le déplacement : "On espère qu'on aura le minimum d'abstention et on prend le maximum de précaution pour que tout se passe bien. On va avoir beaucoup de mal à trouver des scrutateurs pour faire les dépouillements. Il nous en faut huit, ça va être une mission très difficile." Même chose pour les assesseurs, sur les quatre prévus dans le bureau, deux ont été remplacés au pied levé : "On risque d'avoir ce problème dans tous les autres bureaux." glisse Pierre Perez.

Les consignes sanitaires disposées à l'entrée © Radio France - Nelly Assénat

À 9 heures, un assesseur remarque qu'il y a peu de monde, même si les votants arrivent sans discontinuer. Sur l'urne, le compteur de bulletins indique 52. À 11 heures, la participation pour ce premier tour des élections municipales 2020 est de 16,31 % contre 18,02 % en 2014.

A 15 heures à Chambéry, le taux de participation est de 30,58% contre 28,25% en 2014.