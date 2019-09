Suite à la démission de deux élus dont la maire de la commune, il y aura des élections municipales partielles à Fontanès (Hérault). Le premier tour est fixé au dimanche 13 octobre. En cas de second tour, ce sera une semaine plus tard.

Hérault, France

Les dates des élections municipales partielles à Fontanès, petit village du Pic-Saint-Loup, sont fixées : le premier tour aura lieu le dimanche 13 octobre et en cas de second tour, ce sera une semaine plus tard. Le scrutin est organisé suite à deux démissions, dont celle de la maire, Irène Tolleret, élue aux dernières européennes sur la liste LREM.

Les déclarations de candidature devront être déposées à la sous-préfecture de Lodève, sur rendez-vous.