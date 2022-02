Élections municipales partielles de Chabeuil : la droite l'emporte

La ville de Chabeuil, dans la Drôme, passe à droite ! C'est le résultat du second tour de l'élection municipale partielle qui s'est tenu ce dimanche 13 février. La liste "Chabeuil nouvelle énergie" du candidat de droite Alban Pano l'emporte, avec 45,72% des voix, devant la liste de l'ancien maire LREM, Pascal Pertusa, qui récolte 41,61% des suffrages. Cécile Trempil, qui menait la liste de gauche "Le chemin des possibles" arrive en troisième position avec 12,67% des voix. Le taux de participation est de 51%.

"Il y a beaucoup d'émotion, puisque je suis né à Chabeuil, je suis un enfant du pays et je remercie tous les Chabeuillois qui sont venus voter. Ils ont envie de renouveau, de passer à autre chose. Et _après une crise locale comme celle qui a traversé Chabeuil, on a besoin de repartir sur des bases saines_", a réagi Alban Pano, le nouveau maire. Il assure qu'il travaillera avec les autres candidats et écoutera tout le monde.

Cette élection partielle marque aussi le passage à droite de la commune, jusqu'alors à gauche ou au centre. "J'étais tellement jeune la dernière fois que Chabeuil était à droite que je ne m'en souviens pas", sourit Alban Pano. "C'est historique, et ça s'inscrit dans la dynamique du territoire, de l'agglomération, du département auquel je siège et de la région. Chabeuil vient de raccrocher les wagons, c'est très bon signe pour la commune." Le maire Les Républicains de Valence, Nicolas Daragon, était d'ailleurs présent, venu apporter son soutien à Alban Pano.

Pascal Pertusa arrive deuxième, Cécile Trempil, troisième

"C'est toujours décevant de perdre, je suis déçu, surtout pour toute mon équipe", a réagi Pascal Pertusa, ancien maire de Chabeuil, à la tête de la ville pendant trois mandats. "J'espère pour Chabeuil que l'équipe qui vient d'être élue sera capable de porter notre commune plus haut qu'elle ne l'a été ces dernière années."

"Je comprends le chois qui a été réalisé, j'aurais préféré que nous puissions mettre en œuvre notre programme, nous étions prêt à mettre en place des projets dès lundi. Mon souhait, désormais, est que Chabeuil se porte mieux. Je souhaite la plus grande des réussites à notre commune pour l'avenir."

Cécile Trempil, arrivée en troisième position, est elle aussi déçue. "On s'attendait à une érosion des voix, et elle est là. Félicitations à Monsieur Pano. Chabeuil passe à droite, c'est le cas de beaucoup de communes périurbaines. Ce ne sont pas est pas nos idées, nous pensons qu'en cas de crise, c'est la solidarité qui doit l'emporter… Je pense que nous avons manqué de notoriété. On va se mettre au travail et rendez-vous dans quatre ans !"