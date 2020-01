Elections municipales Pays Basque : on votera aussi pour l'Agglo

Pays Basque, France

Les élections municipales des 15 et 22 mars prochains seront une première au Pays Basque. Il faudra élire les conseillers municipaux mais aussi les délégués communautaires. Pour cela, il n'est prévu qu'un seul bulletin sur lequel seront indiqués les noms des candidats pour les municipales et ceux se présentant pour siéger à la CAPB, la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Les 232 délégués désignés à la CAPB seront élus pour 6 ans tout comme les conseillers municipaux. Ils seront 232 et non plus 233 comme auparavant selon le dernier arrêté préfectoral du 15 octobre 2019.

4 communes perdent un conseiller communautaire

Sur les 158 communes de la Communauté d'Agglomération Pays Basque , 143 n'ont qu'un représentant. Bayonne, Anglet et Biarritz en ont 50 à elles 3 (Bayonne 22 sièges, Anglet 17 sièges, Biarritz 11 sièges) . La répartition vient donc d'être recalculée par arrêté préfectoral. Ce sont 4 communes qui perdent un élu communautaire : Anglet qui passe de 18 à 17, Ciboure, Cambo-les-Bains et Bidart redescendent à 2 délégués.

Hasparren, Ustaritz et Saint Pée-sur-Nivelle gagnent un siège de délégué communautaire Copier

Une agglo qui a mis du temps à se mettre en place

La Communauté d'Agglomération pays Basque a été créée en janvier 2017. Trois ans après sa création, même les maires les plus convaincus comme Christine Erdozaincy-Etchart ont eu des moments de doutes. Christine Erdozaincy-Etchart est comptable de profession. Elle mène de front son travail, son poste de maire d'Arhansus, petit village de Basse Navarre de 75 habitants. Une commune de 5km2 qu'il faut gérer tout en additionnant les allers-retours pour siéger à l'Agglo au mois une fois par mois à Bayonne. Christine Erdozaincy-Etchart "abertzale de gauche" a toujours été favorable à la création de l'agglo. Son conseil municipal a voté pour mais elle avoue "qu'elle a eu des doutes en se disant qu'est-ce qu'in fait là ? Au début, Arhansus , à la communauté d'agglo personne ne voyait où ça se trouvait sur la carte même si ç a existait ! Il a fallu, au début, batailler pour tout, pour se faire entendre, pour trouver les bons services et maintenant à force de batailler , on y arrive". Sa réaction à écouter ci-dessous.

"Au début, il a fallu batailler, maintenant, il faut dire que ça a permis de se connaître et de faire des choses ensemble" Copier

Il faut revenir à plus de proximité

A Arancou, 175 habitants , Alexandre Bordes, 74 ans a finalement décidé de briguer un 6 ème mandat. "J' aurai 80 ans à la fin de mon mandat, mais que voulez vous, j'ai eu la pression de mes administrés. Tant que j'ai la santé. Je vais être maire et en plus continuer à siéger à l'agglo c'est à dire participer à plus d'une 20 aine de réunions par mois. Les réunions se font à Bayonne, le siège de l'Agglo est à Bayonne , on vit à Bayonne ! Il y a des dossiers qui pourraient se traiter plus facilement sur le terrain . Le président de l'Agglo est décidé maintenant à redonner plus de pouvoir aux pôles, les anciennes communautés de communes."Sa réaction à écouter ci-dessous.