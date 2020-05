Elections municipales - Revoter à l'automne ? Du bon sens, selon Michel Dantin à Chambéry

Des élections municipales les 27 septembre et 4 octobre prochain dans les 4.800 communes qui n'ont pas élu leur maire au premier tour le 15 mars dernier ? C'est le Journal du Dimanche qui l'évoque. Nos confrères de France Info en ont eu confirmation auprès de sources gouvernementales.

Rien d'officiel pour l'instant mais on s'éloigne fortement du 21 juin annoncé dans un premier temps par Edouard Philippe.

Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur, a reconnu ce dimanche soir (dans le grand jury RTL-LCI-Le Figaro) avoir travaillé "sur cette hypothèse" de fin septembre. "Ce n'est qu'une hypothèse".

Selon Michel Dantin, maire de Chambéry, candidat à sa réélection, qui fait partie des trois candidats qualifiés au second tour, "c'est du bon sens. Une décision sage. Toutes les associations d'élus prônaient des élections en mars prochain. Les partis politiques militaient pour dès élections à l'automne. C'est vers cette option que s'orienterait le gouvernement si l'on en croit cette information d'aujourd'hui."

Dans ce contexte de peur, voter en juin n'est pas possible - Michel Dantin

L'élu de droite rappelle que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de deux mois. "Dans ce contexte, voter en juin n'est pas possible. Je prends connaissance tous les jours de Chambériens qui ne sortent pas de chez eux, par peur du coronavirus."

"Refaire le premier tour est une évidence"

Les communes qui ont élu leur maire au premier tour ne sont pas concernées. Pour les autres - moins de 5.000 - le premier tour serait à revoter.

Pour le sortant de la cité des Ducs, refaire le premier tour est "une évidence". "Il se sera passé plusieurs mois après le 15 mars. Le monde a changé. En septembre, on aura à gérer une crise sociale après la crise sanitaire."

Au lendemain du premier tour, le maire, encarté chez les Républicains, talonné par la gauche, aiguilloné par Thierry Repentin et Aurélie Le Meur, s'était ému du fait que "bon nombre de personnes âgées ne se sont pas déplacées le 15 mars par peur du virus. Le jeudi, j'étais pour le maintien des élections. Mais après il y a eu le discours du Premier Ministre qui fermait le pays. Cela a rajouté de la psychose. Il fallait alors repousser les élections".

Le 1er tour des élections serait à refaire © Radio France - Christophe Van Veen

Rouvrir les écoles à Chambéry n'est pas acté

Par ailleurs - info France Bleu Pays de Savoie , l'ouverture des écoles dans la cité des Ducs n'est pas actée. Les prochaines heures seront décisives comme l'explique Michel Dantin. "Il n'y a rien d'acté. Je viens de lire les préconisations sanitaires de l'Etat. 60 pages ! Il y a forcément des failles. En matière de responsabilité, s'il y a le moindre risque, il vaut mieux rouvrir en septembre"

Michel Dantin a eu de nombreux collègues maires au téléphone. Certains sondent les parents. "60 % des parents mettraient leurs enfants à l'école." Le maire de Chambéry a travaillé tout le week-end sur le sujet brûlant avec son adjointe à la vie scolaire Muriel Jeandet. "On recense nos personnels en état de reprendre le travail. Après on verra quels sont les personnels de l'éducation nationale capable de retravailler. Et puis on verra quels sont les parents qui comptent remettre leurs enfants à l'école. on y verra plus clair mercredi ou jeudi."

Et donc, on saura mercredi ou jeudi seulement, si Chambéry ouvre ses écoles publiques.