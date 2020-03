Coronavirus : Nîmes s'organise avant le premier tour des municipales

La ville a commandé 65.000 stylos à encore noire pour le premier tour et 65.000 stylos à encre bleue pour le second tour. De plus, chaque bureau de vote dispose d'un sanitaire avec savon, sanitaire nettoyé et approvisionné tout au long de la journée. Dans la mesure du possible, les isoloirs ont été retournés face au mur pour que les électeurs ne manipulent pas le rideau. Et Frédéric Jacquet, le médecin en charge de la santé et de l'hygiène à Nîmes le répète, la meilleure précaution reste de se laver les mains.

"Idéalement, c'est se laver les mains en quittant la maison, c'est se relaver les mains en arrivant au bureau de vote puisque des toilettes sont équipées à proximité pour cela. On vote et on se lave les mains après le vote. On rentre à la maison, on se lave les mains à nouveau. Voilà les bons gestes."

Des précautions pour les électeurs, et aussi pour les scrutateurs qui, eux, ne peuvent se déplacer comme ils le souhaitent au bloc sanitaire pour se laver les mains, ce sont près d'un millier de personnes mobilisées au long de la journée pour l'ensemble des bureaux de vote. La ville met à leur disposition gel hydro-alcoolique, gants et lingettes désinfectantes. Et à tous, la ville demande du bon sens... de ne pas venir si possible lors du traditionnel pic d'affluence entre 11 heures et midi en rappelant que les bureaux de vote ouvrent sans discontinuer de 8 heures à 18 heures.