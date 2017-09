Élections pour la présidence des Républicains : Laurent Wauquiez à Chalon pour présenter son programme

Laurent Wauquiez était à Chalon ce dimanche dans le cadre de la Fête départementale des Républicains de Saône-et-Loire. Le favori pour la présidence des Républicains, dont les élections auront lieu les 10 et 17 décembre prochain, en a profité pour présenter son programme.

Laurent Wauquiez à l'assaut de la présidence des Républicains...et de ses futurs électeurs. Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes était à Chalon-sur-Saône ce dimanche. Il était invité à la Fête départementale des Républicains de Saône-et-Loire par le maire Gilles Platret, qui lui a donné son soutien.

Favori du scrutin

Laurent Wauquiez, qui est pour l'instant le grand favori du scrutin qui aura lieu les 10 et 17 décembre prochain, a fait un discours devant une salle plutôt remplie, en tout il y avait entre 200 et 300 militants. Il a déroulé son programme dans lequel on peut retrouver des grands thèmes : le patriotisme, la lutte contre l'assistanat et le communautarisme et la défense de la classe moyenne.

Laurent Wauquiez, accompagné de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône (à sa gauche). © Radio France - Soizic Bour

Je laisse les divisions aux autres, moi, je rassemble

Dans son discours, le candidat Wauquiez a fustigé la politique du président Macron, et a annoncé sa volonté de rassembler autour de lui, alors que son parti est divisé en son sein-même, comme Valérie Pécresse crée son propre mouvement, Libres ! pour défendre une droite "ferme, sociale et réformatrice" au sein de LR, différente de la ligne de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui ne veut pas de ces divisions internes : "Je pense qu'il y a trop de politiques qui préfèrent plaire aux journalistes parisiens que de relayer la vérité du terrain, moi je ne veut pas m'excuser de mes convictions", explique-t-il.

"On ne rassemble pas quand on se renie, les Français nous regardent et ce qu'ils ont reproché à la droite par le passé, c'est pas ce qu'on dit, c'est que quand on est au pouvoir, on ne fait pas, on n'applique pas nos idées. Moi, j'ai commencé à rassembler, avec un certain nombre de soutiens, aussi et je laisse aux autres ce souci des divisions, moi, je rassemble", ajoute-t-il.

La Loi Travail, c'est beaucoup de mesures techniques

La réforme du Code du Travail a également été passée au crible, à la veille de la grande manifestation organisée par la CGT, qui s'oppose aux ordonnances dévoilées par le gouvernement. Une loi sur laquelle les Républicains pourraient se retrouver, mais qui comporte encore beaucoup d'inconnues, pour Laurent Wauquiez, qui préfère rester prudent :"finalement, cette loi, c'est beaucoup de mesures techniques et qui sont très éloignées de la vie quotidienne, de ceux qui travaillent". Il déplore plusieurs manquements : "rien pour la première embauche des jeunes, rien pour éviter le harcèlement administratif, rien pour la baisse des charges sur ceux qui travaillent".

Cinq adversaires

Les adversaires de Laurent Wauquiez sont au nombre de cinq. Il y a Julien Aubert, député du Vaucluse, Florence Portelli, la maire de Taverny (Val-d'Oise), Daniel Fasquelle le trésorier de LR, Maël de Calan, un Juppéiste et aussi conseiller départemental du Finistère et puis Laurence Sailliet, membre du bureau politique LR depuis 2011. Tous les candidats devront réunir d'ici le 11 octobre les signatures de 2500 adhérents et de 13 élus des Républicains pour voir leur candidature validée.