Elections Présidentielles 2017 - Les réactions en Normandie

A la suite du premier tour de l'élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (Front National) sont les deux candidats encore en lice pour devenir le futur président de la République française. F. Fillon (LR), JL. Mélenchon (FI) et B. Hamon (PS) sont éliminés.

A 39 ans, Emmanuel Macron est le plus jeune candidat qualifié pour un second tour d'une Présidentielle française dans l'Histoire de la 5ème République. L'ancien conseiller de François Hollande à l'Elysée et Ministre de l'Economie du gouvernement Cazeneuve est arrivé en tête du premier tour avec un score situé entre 23 et 24%. Avec sa démarche en dehors des partis habituels, son mouvement En Marche, il a fait le pari du rassemblement, un pari gagnant.

Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville : Enfin les français comprenne qu'il y avait une alternative, un projet qu'a porté Macron, qu'il a pu partager pendant cette campagne. J'ai aussi une pensée pour François Bayrou parce qu'avec le Modem, on a réussi à s'accorder. Ça a toujours été le rêve de François Bayrou de lutter contre ce clivage du tout PS ou tout UMP, et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, il reste quinze jours pour essayer d'imaginer ce que doit être le futur président et Emmanuel Macron avec son pragmatisme et sa vision européenne a toutes ses chances de devenir le prochain président de la république mais il faut qu'on se mobilise tous pour gagner le second tour. Alain Touret, député du Calvados : Plus que satisfait, c'est un bonheur absolu. Depuiios out mon engagement politique j'essaie ce rassemeblement des réoyublicains des deux rives, des progresiste, des majorités d'idée. Enfin nous y sommes arrivés. J'ai été l'un des premierss a rejoindre emmanuel Macron et j'ai le sentiment d'un devoir accompli. Le mot d'ordre c'est tous pour faire passer le deuxième tour parce qu'il reste encore à éliminer Marnie Le Pen et c'est un gros morceau ! C'ets d'un côté la République et de l'autre les néo fascitste. ECeux qui veulement l'Europe et les Nationaliste. On va gagner le deuxièlme tour et après on donnera à EM une vaste mahjoité parlementaire.

Le Pen, 15 ans après

Quinze ans après son père Jean-Marie, Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Longtemps annoncée en tête à l'issue du premier tour, la candidate du Front National n'arrive qu'en deuxième position mais a réussi à garder son avance sur François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et à distancer Benoit Hamon. Pour le FN, une partie de la mission est remplie : le bipartisme, "l'UMPS" tant décrié est écarté de la partie.

Christine Bisson, C'était tout à fait prévu et prévisible. Il est toujours préférable d'être premier que second, bien évidemment. Néanmoins, l'essentiel était d'être dans les deux premiers et elle y est. Le clivage s'est déplacé, ce n'estbplus droite gauche que nous avions depuis toujours mais désormais entre les mondialistes et les patriotes. En plus toutes les étoiles sont alignées en faveur de Marine Le Pen, je pense au Brexit, à l'élection de Donald Trump, au réveil des patriotismes un peu patrout dans le monde. La candidature de Marine Le Pen et sa victoire vont dans le sens de l'histoire. Jean-Philippe Roy, conseiller régional : On a encore un vivier derrière nous et c'est à nous sur le terrain d'encore ramener des gens vers nous. Les abstentionnistes et les partisan de Fillon vont nous rejoindre. On va essayer de porter Marine jusqu'au bout . C'est un travail de fond, Marine Le Pen a pris le parti en 2010 et l'a dédiabolisé. On a désormais 21 élus à la région Normandie, du jamais vu. Aujourd'hui des gens nous rejoignent, pour le programme, la ruralité, les services publics attirent les gens.

L'élimination du bipartisme traditionnel

Les deux partis traditionnels, Les Républicains et le PS, sont passés à la trappe pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République. François Fillon arrive quatrième, Benoît Hamon, est très loin derrière, en cinquième position. Le premier, troisième aux alentours de 20%, a été plombé par les affaires judiciaires dans lequel il est empêtré. Battu, François Fillon a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour.

Nicole Ameline, députée du Calvados : La campagne a été tout à fait inédite et extraordinairement marquée par un focus sur les affaires. On n'a pas parlé du terrorisme jusqu'à l'attaque de jeudi dernier. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enjeux majeurs confisqués, comme l’agriculture qui est très importante. Je me demande si la détermination de beaucoup de Français ne s'est pas fait sur des émotions, des impressions ou des réactions anti système. De plus, nous avons perdu avec Nicolas Dupont-Aignan 4 ou 5 points qui nous font défaut. Ce qui est très important c'est de garder nos fondamentaux, nos principes. C'est ce qui fait la force de la France. Hervé Morin, président de la Région Normandie : Je demeure convaincu que François Fillon avait le programme et l'expérience qu'il fallait pour le pays. Les affaires ont pesé lourd dans le résultat. Très clairement, on ne pouvait pas être audible avec cette avalanche quasi quotidienne de révélation d'affaires qui a empoissonné toute la campagne depuis janvier. Ce second tour m'amène a voter sans aucun état d'âme Emmanuel Macron et appeler à ce que toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de l'effondrement du pays fassent le même choix.

Chez les socialistes, c'est la soupe à la grimace. Si le 21 avril 2002 avait été un cataclysme pour le parti, ce 22 avril 2017 signe la quasi-mort du parti. après cinq années de gouvernance très critiquée, une impopularité record pour le président de la République et un candidat frondeur et décrié dans son propre camp, il était annoncé que le couperet tomberait. A moins de 10%, est particulièrement aiguisé.

Christophe Le Foll, secrétaire départemental du PS (14) : Les français ont privilégié le vote utile contre le vote de conviction auquel nous appelions. Vote utile pour Macront, utile et utopiste pour Melenchon. Maintenant il s'agit de faire barrage au FN, qu'il ait le score le plus bas possible en votant pour Macron. Ensuite, il y aura les législatives et là le PS doit retourner vers les électeurs, leur proposer un programme qui les emporte;: Nous sortons de 5 ans de gouvernement comme en 2002 où nous avons été éliminé donc nous allons voter pour un candidat de centre-droit. nous devons aller vers une renaissance une refondation porteurse d'espoir pour les français. Il n''est pas normal que'à chaque fois que nous sommes au gouvernement nous perdions lmes elections suivantes nous ne soyons pas capables de changer la vie des français ou du moins qu'ils n'ont pas senti que les choses changeaient positivment. Nous devons nous interroger sur l'élimination de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Laurence Dumont, députée du Calvados, 1ère vice-présidente de l'Assemblée Nationale : La gauche absente du deuxième tour de la Présidentielle, c'est une catastrophe parce qu'on est là pour représenter ceux qui ont besoin que la gauche soit là. Il y a une citation qui dit : entre l'utopie est le réel, c'est la gauche. On en a besoin de la gauche. Il faudra reprendre notre bâton de pèlerins et faire en sorte que la gauche soit représentée efficacement à l'Assemblée Nationale. Mais on n'en est pas. Il faut battre le FN , peu importe qui est en face. Je voterai Macron, évidemment sans aucun état d'âme. Et après, viendra la campagne des législatives où on pourra reparler du programme des uns et des autres.

Mélenchon progresse encore, mais pas assez

Finalement, au soir du premier tour de la Présidentielle, on établit le constat que la gauche est désormais représentée par Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise. Près de 20% des voix sont allé vers ce rassemblement qui monte depuis 2012. Toutefois, l'ancien ministre socialiste n'a pas réussi à fédérer assez de citoyens pour qualifier son mouvement au second tour.