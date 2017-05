Elections présidentielles : Ces Sarthois qui ont choisi l'abstention ou le vote blanc

A 17 heures ce dimanche, les chiffres de la participation en Sarthe s'élevaient à 68,10 %, soit une baisse de 3 points par rapport au premier tour. En plus des abstentionnistes, beaucoup d'électeurs déçus ont aussi fait le choix du vote blanc.

Il y a ceux qui sont dégoûtés de la politique, comme Valérie. Rencontrée sur le marché des Jacobins au Mans, elle avoue ne pas vouloir voter ce dimanche. Cela fait d'ailleurs 20 ans qu'elle n'a pas mis les pieds dans un bureau de vote. "Nous sommes gouverné par un monde de pourris, c'est compliqué de voter pour l'un ou pour l'autre", se justifie-t-elle.

C'est la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron qui fait que le FN monte", Eric, électeur déçu de Jean-Luc Mélenchon.

Il y a aussi ceux qui tiennent à leur droit de vote, comme Eric, mais qui ont décidé de voter blanc. "Le Front Républicain, ça va bien 5 minutes. On nous dit de faire front contre le Front National, mais c'est la politique de François Hollande, la politique d'Emmanuel Macron qui fait que le FN monte. Moi je dis non", s'insurge cet électeur déçu de Jean-Luc Mélenchon. Pas question pour autant de renoncer à son droit de vote : "Ca devrait être obligatoire, un peu comme en Belgique. Dans d'autres pays, il y a des dictature, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est quand même une chance de pouvoir voter".

Si le vote blanc était comptabilisé, ce serait entendre la voix d'un autre choix", Stéphane, électeur qui a choisi le vote blanc.

Stéphane est bien d'accord. Lui aussi a refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais son vote n'a aucun impact sur le résultat du scrutin. En France, le vote blanc est reconnu depuis 2014, c'est-à-dire qu'il est décompté séparément du vote nul, mais il n'entre pas en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Stéphane aimerait que cela change : "On vous propose un choix entre deux personnes. On n'adhère pas forcément à leur projet. Je pense que si le vote blanc était comptabilisé, ce serait entendre la voix d'un autre choix."

En Europe, l'Espagne et les Pays-Bas sont les seuls pays à comptabiliser les votes blancs à toutes les élections.