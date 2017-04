Elections Présidentielles : Comment vote l'Indre-et-Loire depuis 2002 ?

J-2 avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Avant d'aller voter dimanche, France Bleu Touraine remonte le temps et s'intéresse aux 3 dernières élections présidentielles.

Quand on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit que depuis 2002 l'Indre-et-Loire a toujours voté à droite au premier tour. C'était surtout le cas en 2007. Cette année-là, la Touraine vote à l'image du pays avec plus de 30% des voix pour Nicolas Sarkozy, loin, très loin devant la socialiste Ségolène Royal. En 2002, Jacques Chirac ne dépasse pas les 20% mais il devance Lionel Jospin de 3 points. Et contrairement au pays, notre département n'a donc pas mis Jean-Marie Le Pen et le FN en deuxième position.

Quasi égalité entre Sarkozy et Hollande au premier tour en 2012

Singularité aussi en 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande se retrouvent chez nous au coude à coude au soir du premier tour avec une différence de 0,13 points seulement au profit du candidat de droite. Sur l'ensemble de la France, c'est l'inverse puisque c'est François Hollande qui basculait en tête. Même constat à Tours, Chinon ou encore Joué-les-Tours.

Moins d'abstention en Touraine que dans le reste de l'hexagone

Sur ces 3 dernières élections présidentielles, l'Indre-et-Loire affiche un taux de participation toujours supérieur à celui de la France entière. Avec à chaque fois, chez nous 2 à 3 points de plus. Depuis 2007, l'abstention tourne autour des 15%. On verra dimanche si on s'approche davantage des 30% comme c'était le cas en 2002.