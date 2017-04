Elections présidentielles : comment vote la Creuse depuis 2002 ?

Qui virera en tête au soir du 1er tour de l'élection présidentielle 2017 en Creuse ? En attendant les résultats dimanche soir à 20 heures, France Bleu Creuse vous propose un petit retour en arrière sur nos votes lors des trois dernières élections présidentielles.

La Creuse terre de gauche au 1er tour de l'élection présidentielle c'était vrai en 2012 et en 2007, mais pas en 2002. Cette année là, c'est Jaques Chirac qui a damné le pion au candidat socialiste Lionel Jospin, le candidat frontiste Jean-Marie Le Pen se classant à la 3e place, contrairement à ce qui s'était passé au niveau national. Depuis les électeurs creusois ont toujours placé en tête un socialiste, au 1er comme au second tour de l'élection présidentielle. C'était le cas en 2007 avec Ségolène Royal qui a devancé Nicolas Sarkozy de près de deux points au 1er tour et de plus de six points au second tour. Le même scénario s'est répété en 2012 avec François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Le candidat socialiste a viré largement en tête au 1er tour avec 34,02% des voix contre 22,23% à son adversaire et l'écart était encore plus important au second tour. Le futur président a recueilli ici 53,26 % des voix, très loin devant le président sortant crédité de 38,98%.